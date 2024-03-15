https://sputnik-georgia.ru/20240315/kreditnye-stavki-dlya-pensionerov-uravnyalis-286876355.html

Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись

Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись

Sputnik Грузия

С 1 января 2023 года банк снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%, однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T23:31+0400

2024-03-15T23:31+0400

2024-03-15T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. С 15 марта процентные ставки по кредитам для пенсионеров уравнялись до 26%, говорится в сообщении Liberty Bank. Решение о снижении процентных ставок для более 150 тысяч пенсионеров взявших кредит до 1 января 2023 года было принято в результате перегоров банка и правительства в конце февраля. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации банка, выплаты по кредитам с 15 марта будут скорректированы в соответствие с новой процентной ставкой. Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. Тема кредитов была поднята даже во время утверждения правительства во главе с Кобахидзе и тогда было заявлено, что парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам. Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари при размере пенсии 370 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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