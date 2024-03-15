https://sputnik-georgia.ru/20240315/kreditnye-stavki-dlya-pensionerov-uravnyalis-286876355.html
Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись
Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись
Sputnik Грузия
С 1 января 2023 года банк снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%, однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. С 15 марта процентные ставки по кредитам для пенсионеров уравнялись до 26%, говорится в сообщении Liberty Bank. Решение о снижении процентных ставок для более 150 тысяч пенсионеров взявших кредит до 1 января 2023 года было принято в результате перегоров банка и правительства в конце февраля. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации банка, выплаты по кредитам с 15 марта будут скорректированы в соответствие с новой процентной ставкой. Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. Тема кредитов была поднята даже во время утверждения правительства во главе с Кобахидзе и тогда было заявлено, что парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам. Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари при размере пенсии 370 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, liberty bank, пенсия, кредит
экономика, грузия, новости, liberty bank, пенсия, кредит
Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись
С 1 января 2023 года банк снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%, однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. С 15 марта процентные ставки по кредитам для пенсионеров уравнялись до 26%, говорится в сообщении Liberty Bank.
Решение о снижении процентных ставок для более 150 тысяч пенсионеров взявших кредит до 1 января 2023 года было принято в результате перегоров банка и правительства в конце февраля.
По информации банка, выплаты по кредитам с 15 марта будут скорректированы в соответствие с новой процентной ставкой.
Liberty Bank, обладающий лицензией на выдачу пенсий, с 1 января 2023 снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не касалось кредитов, взятых до этого срока.
Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. Тема кредитов была поднята даже во время утверждения правительства во главе с Кобахидзе и тогда было заявлено, что парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам.
Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари
Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев.
Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари при размере пенсии 370 лари.