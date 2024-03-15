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https://sputnik-georgia.ru/20240315/kreditnye-stavki-dlya-pensionerov-uravnyalis-286876355.html
Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись
Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись
Sputnik Грузия
С 1 января 2023 года банк снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%, однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока 15.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-15T23:31+0400
2024-03-15T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. С 15 марта процентные ставки по кредитам для пенсионеров уравнялись до 26%, говорится в сообщении Liberty Bank. Решение о снижении процентных ставок для более 150 тысяч пенсионеров взявших кредит до 1 января 2023 года было принято в результате перегоров банка и правительства в конце февраля. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По информации банка, выплаты по кредитам с 15 марта будут скорректированы в соответствие с новой процентной ставкой. Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. Тема кредитов была поднята даже во время утверждения правительства во главе с Кобахидзе и тогда было заявлено, что парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам. Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов &gt;&gt;Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев. Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари при размере пенсии 370 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, liberty bank, пенсия, кредит
экономика, грузия, новости, liberty bank, пенсия, кредит

Кредитные ставки для пенсионеров уравнялись

23:31 15.03.2024
© photo: Sputnik / StringerОтделение "Либерти банк"
Отделение Либерти банк - Sputnik Грузия, 1920, 15.03.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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С 1 января 2023 года банк снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%, однако это изменение не коснулось кредитов, взятых до этого срока
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. С 15 марта процентные ставки по кредитам для пенсионеров уравнялись до 26%, говорится в сообщении Liberty Bank.
Решение о снижении процентных ставок для более 150 тысяч пенсионеров взявших кредит до 1 января 2023 года было принято в результате перегоров банка и правительства в конце февраля.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По информации банка, выплаты по кредитам с 15 марта будут скорректированы в соответствие с новой процентной ставкой.
Liberty Bank, обладающий лицензией на выдачу пенсий, с 1 января 2023 снизил верхний предел стоимости кредитов для пенсионеров до 26%. Однако это изменение не касалось кредитов, взятых до этого срока.
Пенсионные кредиты – одна из самых актуальных проблем в Грузии. Тема кредитов была поднята даже во время утверждения правительства во главе с Кобахидзе и тогда было заявлено, что парламентская группа активно работает в направлении снижения процентных ставок по кредитам.
Согласно отчетам Liberty Bank, выдающего пенсии и социальные льготы, порядка 354 тысяч пенсионеров и социально незащищенных на конец третьего квартала 2023 года имели кредит в банке на общую сумму более 400 миллионов лари
В Грузии запретили рекламу пенсионных кредитов >>
Под кредитом подразумевается пенсия или социальная помощь, взятая вперед на несколько месяцев.
Средний размер кредита составляет 1,1 тысячи лари при размере пенсии 370 лари.
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