https://sputnik-georgia.ru/20240315/premer-ministr-gruzii-nazval-sroki-nachala-stroitelstva-porta-anakliya-286869755.html

Премьер-министр Грузии назвал сроки начала строительства порта Анаклия

Премьер-министр Грузии назвал сроки начала строительства порта Анаклия

Sputnik Грузия

Правительство Грузии полагает, что глубоководный порт в поселке Анаклия сможет принять первый груз через 3-4 года 15.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-15T17:48+0400

2024-03-15T17:48+0400

2024-03-15T17:48+0400

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ираклий кобахидзе

порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Работы по строительству порта первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия стартуют в июне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Власти Грузии решили возобновить строительство порта Анаклия с условием, что государству будет принадлежать 51%. Процесс отбора частного партнера государства для реализации проекта нового глубоководного порта в Анаклия завершится в мае, а победитель будет отобран до конца года. В планах начать строительство основной морской инфраструктуры в 2024-м году. Правительство Грузии полагает, что глубоководный порт в поселке Анаклия на западе Грузии сможет принять первый груз спустя 3-4 года с появлением соответствующей инфраструктуры Все о проекте Анаклия После того как власти Грузии объявили о возобновлении проекта строительства первого глубоководного порта в стране в курортном поселке Анаклия, в марте 2023 года была основана госкомпания ООО "Морской порт Анаклия". Новая компания обеспечит обновление документации, связанной с проектом порта Анаклия. И уже осенью 2023 года должны начаться строительные работы. Представление предложений по строительству порта в Анаклия завершится в мае >>Капитал компании "Морской порт Анаклия" составляет 3 миллиона лари (около 1,1 млн долларов). Она принадлежит государственному ООО "Компания по управлению активами и развитию". Директором является Зураб Сичинава. Значение нового порта Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен был соединить Восток и Запад еще в 2016 году. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров. Все идет по плану – вице-премьер Грузии о глубоководном порте в Анаклия >>Именно поэтому строительство глубоководного порта Анаклия очень важно для страны. Как заявляли ранее власти, после реализации первой фазы за год порт сможет принять 900 тысяч контейнеров. Неудачная первая попытка Строительство нового глубоководного порта в Анаклия началось в декабре 2017 года, но через полгода, когда уже началось углубление акватории, работы были заморожены. Изначально государство планировало передать строительство порта полностью в руки частного сектора и объявило тендер с этими условиями в 2016 году. Сколько власти Грузии потратят на порт Анаклия в 2024 году >>Победителем стал "Консорциум развития порта Анаклия", который основали TBC Holding и американская компания Conti International LLC, создав компанию Anaklia Holding JSC. Именно участие американской компании было обязательным условием государства. "Консорциум развития Анаклия" не смог выполнить взятые на себя обязательства о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Главной причиной стало требование международных финансовых институтов о гарантиях со стороны государства заявленного грузооборота.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, анаклия, ираклий кобахидзе, порт анаклия