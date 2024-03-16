https://sputnik-georgia.ru/20240316/grazhdane-rossii-mogut-progolosovat-na-prezidentskikh-vyborakh-v-armenii-i-turtsii--286878211.html

Граждане России могут проголосовать на президентских выборах в Армении и Турции

Граждане России могут проголосовать на президентских выборах в Армении и Турции

Sputnik Грузия

Участки в Грузии из-за отсутствия дипломатических отношений между странами не могут быть открыты 16.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-16T14:00+0400

2024-03-16T14:00+0400

2024-03-16T14:00+0400

выборы президента россии 2024

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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Грузии, могут принять участие в выборах президента России в соседних странах – Армении и Турции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Выборы на участках за рубежом пройдут 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Избирательные участки 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени) будут открыты в Посольстве России в Ереване, Генеральном консульстве России в Гюмри, а также в Генеральном консульстве России в Трабзоне.Явка на выборах президента РФ составила 36,5 процента >>>Участки в Грузии из-за отсутствия дипломатических отношений между странами не могут быть открыты. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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президентские выборы, выборы, россия, новости, грузия, ереван, турция, армения, владимир путин