https://sputnik-georgia.ru/20240316/grazhdane-rossii-mogut-progolosovat-na-prezidentskikh-vyborakh-v-armenii-i-turtsii--286878211.html
Граждане России могут проголосовать на президентских выборах в Армении и Турции
Граждане России могут проголосовать на президентских выборах в Армении и Турции
Sputnik Грузия
Участки в Грузии из-за отсутствия дипломатических отношений между странами не могут быть открыты 16.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-16T14:00+0400
2024-03-16T14:00+0400
2024-03-16T14:00+0400
выборы президента россии 2024
президентские выборы
выборы
россия
новости
грузия
ереван
турция
армения
владимир путин
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286857734_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b5fe8196d384dd17c23ecbfe55da8bd5.jpg
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Грузии, могут принять участие в выборах президента России в соседних странах – Армении и Турции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Выборы на участках за рубежом пройдут 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Избирательные участки 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени) будут открыты в Посольстве России в Ереване, Генеральном консульстве России в Гюмри, а также в Генеральном консульстве России в Трабзоне.Явка на выборах президента РФ составила 36,5 процента >>>Участки в Грузии из-за отсутствия дипломатических отношений между странами не могут быть открыты. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ереван
турция
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286857734_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5e034d789c90269c389b6176282c09f2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президентские выборы, выборы, россия, новости, грузия, ереван, турция, армения, владимир путин
президентские выборы, выборы, россия, новости, грузия, ереван, турция, армения, владимир путин
Граждане России могут проголосовать на президентских выборах в Армении и Турции
Участки в Грузии из-за отсутствия дипломатических отношений между странами не могут быть открыты
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в Грузии, могут принять участие в выборах президента России в соседних странах – Армении и Турции.
Выборы на участках за рубежом пройдут 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Избирательные участки 17 марта с 8:00 до 20:00 (по местному времени) будут открыты в Посольстве России в Ереване, Генеральном консульстве России в Гюмри, а также в Генеральном консульстве России в Трабзоне.
Участки в Грузии из-за отсутствия дипломатических отношений между странами не могут быть открыты.
Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).