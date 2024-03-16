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Победитель UFC Илья Топурия прилетит в Грузию по приглашению премьер-министра
Победитель UFC Илья Топурия прилетит в Грузию по приглашению премьер-министра
Sputnik Грузия
Рейс со знаменитым борцом приземлится в Тбилисском международном аэропорту в 18:30 16.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-16T16:06+0400
2024-03-16T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Самый молодой чемпион UFC в полулегком весе, грузинский борец, выступающий за Испанию, Илья Топурия прилетит в Грузию 18 марта по приглашению премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски.По словам руководителя департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии Михаила Пеикришвили, рейс с Ильей Топурия приземлится в Тбилисском международном аэропорту в понедельник в 18:30.Кроме того, Илья Топурия представит чемпионский пояс на "Динамо Арене" перед матчем сборных Грузии и Люксембурга 21 марта. Сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Команде не сможет помочь Хвича Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.Что касается Ильи Топурия, то победа над Волкановским стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой. После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, спорт, новости, испания, ираклий кобахидзе
Победитель UFC Илья Топурия прилетит в Грузию по приглашению премьер-министра
Рейс со знаменитым борцом приземлится в Тбилисском международном аэропорту в 18:30
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Самый молодой чемпион UFC в полулегком весе, грузинский борец, выступающий за Испанию, Илья Топурия прилетит в Грузию 18 марта по приглашению премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе.
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски.
По словам руководителя департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии Михаила Пеикришвили, рейс с Ильей Топурия приземлится в Тбилисском международном аэропорту в понедельник в 18:30.
Кроме того, Илья Топурия представит чемпионский пояс на "Динамо Арене" перед матчем сборных Грузии и Люксембурга 21 марта.
Сборная Грузии по футболу встретится с Люксембургом в полуфинале плей-офф Лиги наций 21 марта 2024 года и поборется за выход в финальную часть чемпионата Европы. Команде не сможет помочь Хвича Кварацхелия, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.
Что касается Ильи Топурия, то победа над Волкановским стала 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов, при этом организаторы добавили еще 50 тысяч за лучший проведенный бой.
После боя Топурия бросил вызов знаменитому ирландскому борцу, чемпиону легкого и полулегкого веса Конору МакГрегору.