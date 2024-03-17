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Были ли похищены граждане Грузии на границе Мексики с США – новая версия

Были ли похищены граждане Грузии на границе Мексики с США – новая версия

Sputnik Грузия

Направление через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы, в том числе граждане Грузии 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T13:58+0400

2024-03-17T13:58+0400

2024-03-17T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Информация о похищении 30 граждан Грузии на границе Мексики с США не соответствует действительности, заявил один из находящихся в Мексике граждан Грузии в эфире телекомпании "Имеди". Информация о похищении 30 граждан Грузии на границе США и Мексики появилась в СМИ накануне. По информации телеканалов, похищение произошло несколько дней назад. Как заявили в МИД Грузии, ведомство выясняет судьбу похищенных граждан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Все, что было распространено по телевидению, – ложь. У нас все хорошо. Мы не хотим возвращаться. Мы хотим продолжить путь вперед. У нас нет никаких проблем, и нам ничего не угрожает", – заявил респондент. Опровергла информацию о похищении граждан Грузии и мать одного из молодых людей, находящихся в Мексике. МИД Грузии подключен к поиску своих граждан, похищенных на границе Мексики с США >>"Я предоставляю вам точную информацию, что там никого не похитили. Есть граждане Грузии, двое – мои ближайшие родственники. Они проезжали через Мексику и остановились на определенном участке, дальше не продолжили путь. Даже сейчас у нас есть нормальная телефонная связь и общение с членами семьи", – рассказала женщина. Направление через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы, в том числе граждане Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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