https://sputnik-georgia.ru/20240317/distantsionno-progolosovali-bolee-90-podavshikh-zayavlenie---portal-deg-286894970.html

Дистанционно проголосовали более 90% подавших заявление – портал ДЭГ

Дистанционно проголосовали более 90% подавших заявление – портал ДЭГ

Sputnik Грузия

Для дистанционного электронного голосования выдано 4 403 248 бюллетеней, 4 316 877 бюллетеней принято 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T14:44+0400

2024-03-17T14:44+0400

2024-03-17T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Девять из десяти (91%) избирателей, подавших заявление на ДЭГ, проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования на 12:15 17 марта, сообщается на платформе дистанционного электронного голосования. Для дистанционного электронного голосования выдано 4 403 248 бюллетеней, 4 316 877 бюллетеней принято, что составляет 91% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ избирателей, сообщается на портале ДЭГ. ДЭГ на выборах главы государства используется в 29 регионах: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Явка на выборах президента в России превысила 60% >>Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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