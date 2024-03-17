https://sputnik-georgia.ru/20240317/finansirovanie-studencheskoy-programmy-dlya-etnicheskikh-menshinstv-v-gruzii-uvelichivaetsya-286896973.html

Финансирование студенческой программы для этнических меньшинств в Грузии увеличивается

Финансирование студенческой программы для этнических меньшинств в Грузии увеличивается

Sputnik Грузия

Финансирование студентов, обучающихся по образовательной программе "1+4", составляет 450 тысяч лари, и объем финансирования будет увеличиваться с каждым годом 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T17:04+0400

2024-03-17T17:04+0400

2024-03-17T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Минобразования Грузии в 2024-2025 учебном году двое увеличивает финансирование программы "1+4" для обучения государственному языку поступающих в вузы представителей этнических меньшинств – армян и азербайджанцев, сообщили в ведомстве. Для представителей этнических меньшинств действует специальная программа поступления в вузы "1+4", согласно которой студенты зачисляются на курс обучения по грузинскому языку на основании экзамена по общим навыкам на армянском или азербайджанском языках. Пройдя год обучения, они сдают тесты и, набрав необходимое количество баллов, зачисляются на бакалавриат. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В новом учебном году присоединиться к программе смогут по 200 студентов, этнических армян и азербайджанцев, а не по 100, как было ранее. Финансирование студентов, обучающихся по образовательной программе "1+4", составляет 450 тысяч лари, объем финансирования будет увеличиваться с каждым годом, сообщили в министерстве. Высшее образование в Грузии можно будет получить по удаленке >>Согласно последней переписи населения, в Грузии 86,8% – грузины, 6,3% – азербайджанцы, а 4,5% – армяне. С 2010 года представители этнических меньшинств имеют возможность получать высшее образование в Грузии в упрощенном порядке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, грузинский язык