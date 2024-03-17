https://sputnik-georgia.ru/20240317/mvd-gruzii-nachalo-rassledovanie-v-svyazi-s-prekrascheniem-raboty-na-rudnike-na-zapade-strany-286900467.html
МВД Грузии начало расследование в связи с прекращением работы на руднике на западе страны
МВД Грузии начало расследование в связи с прекращением работы на руднике на западе страны
Sputnik Грузия
Согласно заявлению компании, протестующие отключили на шахтах центральную систему вентиляции, когда рабочие находились внутри 17.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-17T22:12+0400
2024-03-17T22:12+0400
2024-03-17T22:12+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. МВД Грузии начало расследование в связи с прекращением работы на руднике Шукрути Чиатурского района на западе Грузии. Жители села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) 13 марта разбили палатку возле рудника и начали акцию протеста. По их словам, из-за продолжающихся на шахте подземных работ их дома в аварийном состоянии и им грозит полное разрушение. Протестующие требуют компенсацию от компании Georgian Manganese за нанесенный ущерб. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Расследование ведется по статье "Организация групповых действий, повлекших нарушение работы предприятия, или активное участие в них". Преступление наказывается штрафом, общественным трудом или же лишением свободы на срок до трех лет. По словам участников акции, компания не отказалась от выплаты компенсаций, но речь идет о мизерной сумме. Ранее компания по добыче марганца Georgian Manganese заявила, что протестующие отключили на шахтах центральную систему вентиляции, когда рабочие находились внутри. Шахты по добыче марганца в Грузии закрыты из-за опасности оползня >>Georgian Manganese подала в суд на организаторов акции из-за нарушения договорных обязательств. В компании утверждают, что большинству жителей уже полностью выплачены средства, а некоторым – более 90% от суммы. Речь идет о выплате 11 млн лари. В компании также отметили, что выплата компенсаций была временно приостановлена из-за кризиса в мировой экономике, но с марта процесс возобновилась. Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, georgian manganese, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, georgian manganese, мвд грузии
МВД Грузии начало расследование в связи с прекращением работы на руднике на западе страны
Согласно заявлению компании, протестующие отключили на шахтах центральную систему вентиляции, когда рабочие находились внутри
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. МВД Грузии начало расследование в связи с прекращением работы на руднике Шукрути Чиатурского района на западе Грузии.
Жители села Шукрути Чиатурского района (регион Имерети) 13 марта разбили палатку возле рудника и начали акцию протеста. По их словам, из-за продолжающихся на шахте подземных работ их дома в аварийном состоянии и им грозит полное разрушение. Протестующие требуют компенсацию от компании Georgian Manganese за нанесенный ущерб.
Расследование ведется по статье "Организация групповых действий, повлекших нарушение работы предприятия, или активное участие в них". Преступление наказывается штрафом, общественным трудом или же лишением свободы на срок до трех лет.
"Не знаю о каком уголовном деле идет речь. К нам никто не подходил и ничего об этом не говорил. Вчера была полиция, начальник со своими заместителями. Они свитой ворвались на шахту, включили систему охлаждения и бегали по карьерам. Они еще охраняли тракторы и другое оборудование, что , как мне кажется, не является их обязанностью", - сказал один из участников акции Георгий Непаридз в эфире медиаплатформы BMG.
По словам участников акции, компания не отказалась от выплаты компенсаций, но речь идет о мизерной сумме.
Ранее компания по добыче марганца Georgian Manganese заявила, что протестующие отключили на шахтах центральную систему вентиляции, когда рабочие находились внутри.
Georgian Manganese подала в суд на организаторов акции из-за нарушения договорных обязательств. В компании утверждают, что большинству жителей уже полностью выплачены средства, а некоторым – более 90% от суммы. Речь идет о выплате 11 млн лари.
В компании также отметили, что выплата компенсаций была временно приостановлена из-за кризиса в мировой экономике, но с марта процесс возобновилась.
Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в стране.