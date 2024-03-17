https://sputnik-georgia.ru/20240317/skolko-gruza-obrabotali-morskie-porty-gruzii--novaya-statistika-286895174.html

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новая статистика

Сколько груза обработали морские порты Грузии – новая статистика

Sputnik Грузия

В прошлом году порты и терминалы Грузии приняли на 47,7% больше контейнеровозов 17.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-17T15:51+0400

2024-03-17T15:51+0400

2024-03-17T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Порты и терминалы Грузии обработали 13,9 миллиона тонн грузов в 2023 году, что на 7,5% меньше по сравнению с 2022 годом, сообщается на сайте Национальной службы статистики "Сакстат". По данным "Сакстата", 43,3% обработанных грузов составили генеральные грузы, 31,7% – наливные грузы, 25% – насыпные грузы. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Всего в 2023 году в порты и терминалы Грузии зашло 1 619 судов, из которых 34,5% составляют генеральные грузовые суда, 29,3% – наливные, 27,2% – контейнеровозы, а 9% распределяются между навалочными, специализированными судами и буксирами. В прошлом году порты и терминалы Грузии приняли на 47,7% больше контейнеровозов, на 37,9% меньше судов для перевозки навалочных грузов, на 9,4% меньше генеральных судов (общего типа), на 5,7% меньше специализированных судов и на 3,1% меньше судов для перевозки наливных грузов. Также в этот период 17,6% судов, заходящих в порты и терминалы Грузии, плавали под флагом Турции, 15,6% – Панамы, 14,6% – Либерии, 9,1% – Мальты, 4,6% – России, 4,4% – Болгарии, а 34,1% распределено между другими странами. Перевозка пассажиров Кроме того, в 2023 году выросли показатели пассажиропотока в морских портах Грузии. На расширение порта Поти потратят более 200 миллионов долларов >>Порты обслужили 11,1 тысячи пассажиров, что на 45% больше по сравнению с 2022 годом. При этом доля прибывающих пассажиров в пассажиропотоке незначительно превышает долю отбывающих пассажиров и составляет 50,8%. В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток на сегодняшний день проходит через Поти. Минусом этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать корабли вместимостью более 1,5 тысячи контейнеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", потийский порт, батумский порт