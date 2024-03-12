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На расширение порта Поти потратят более 200 миллионов долларов
На расширение порта Поти потратят более 200 миллионов долларов
Sputnik Грузия
Часть инвестиций будет направлена на современные технологии и оборудование 12.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-12T19:59+0400
2024-03-12T20:11+0400
грузия
экономика
новости
apm terminals
потийский порт
инвестиции
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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti привлечет инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов, после того как заключит соответствующее соглашение с правительством Грузии, говорится в сообщении компании. Речь идет о расширении северной части нынешнего порта. Проект будет реализован в несколько этапов. Желание и готовность расширить существующий морской порт Поти и реализовать соответствующие инфраструктурные работы компания выразила несколько лет назад. Новая портовая инфраструктура в Поти будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и "Среднего коридора". По информации APM Terminals, часть инвестиций будет направлена на современные технологии и оборудование. Впервые порт Грузии будет оснащен кранами контейнерного профиля Ship-to-Shore, работающими на электроэнергии. Благодаря этому компания сможет предлагать судам, заходящим в Поти, сервис мирового класса и продуктивность. При этом реализация проекта позволит увеличить годовую грузоподъемность морского порта Поти как минимум на 400 тысячи TEU, а общая годовая мощность превысит один миллион TEU. Парламент Грузии обсуждает внедрение механизма "одного окна" в морских портах &gt;&gt;Первая фаза проекта расширения включает в себя обустройство контейнерной площадки площадью 6,8 га, нового 330-метрового причала, строительство 1,5-километрового мола-волнореза, обустройство входного канала, разворотного бассейна и акватории причала, а также установку двух контейнерных профильных кранов типа Ship-to-Shore. Расширенный порт сможет принимать и обрабатывать суда с осадкой до 13,5 метра – самые крупные суда, которые могут заходить в Черное море. Как отметили в компании, первый этап строительства планируется завершить примерно через 36 месяцев, что в свою очередь зависит от тесного сотрудничества и содействия с правительством Грузии в своевременном получении всех необходимых разрешений. Потийский порт сегодня Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. Многоцелевое сооружение имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные &gt;&gt;Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, apm terminals, потийский порт, инвестиции
грузия, экономика, новости, apm terminals, потийский порт, инвестиции

На расширение порта Поти потратят более 200 миллионов долларов

19:59 12.03.2024 (обновлено: 20:11 12.03.2024)
© photo: Municipality of Poti City / FB Потийский порт
Потийский порт - Sputnik Грузия, 1920, 12.03.2024
© photo: Municipality of Poti City / FB
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Часть инвестиций будет направлена на современные технологии и оборудование
ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti привлечет инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов, после того как заключит соответствующее соглашение с правительством Грузии, говорится в сообщении компании.
Речь идет о расширении северной части нынешнего порта. Проект будет реализован в несколько этапов.

"Мы ведем интенсивные переговоры с правительством Грузии и уверены, что поддержка правительства будет выражена подписанием контракта в кратчайшие сроки. Это позволит нам перейти к стадии реализации проекта, поскольку APM Terminals полностью готов приступить к реализации проекта расширения", – заявил управляющий директор APM Terminals Poti Жюльен Фернандес.

Желание и готовность расширить существующий морской порт Поти и реализовать соответствующие инфраструктурные работы компания выразила несколько лет назад. Новая портовая инфраструктура в Поти будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и "Среднего коридора".
По информации APM Terminals, часть инвестиций будет направлена на современные технологии и оборудование. Впервые порт Грузии будет оснащен кранами контейнерного профиля Ship-to-Shore, работающими на электроэнергии. Благодаря этому компания сможет предлагать судам, заходящим в Поти, сервис мирового класса и продуктивность.
При этом реализация проекта позволит увеличить годовую грузоподъемность морского порта Поти как минимум на 400 тысячи TEU, а общая годовая мощность превысит один миллион TEU.
Парламент Грузии обсуждает внедрение механизма "одного окна" в морских портах >>
Первая фаза проекта расширения включает в себя обустройство контейнерной площадки площадью 6,8 га, нового 330-метрового причала, строительство 1,5-километрового мола-волнореза, обустройство входного канала, разворотного бассейна и акватории причала, а также установку двух контейнерных профильных кранов типа Ship-to-Shore.
Расширенный порт сможет принимать и обрабатывать суда с осадкой до 13,5 метра – самые крупные суда, которые могут заходить в Черное море.
Как отметили в компании, первый этап строительства планируется завершить примерно через 36 месяцев, что в свою очередь зависит от тесного сотрудничества и содействия с правительством Грузии в своевременном получении всех необходимых разрешений.

Потийский порт сегодня

Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. Многоцелевое сооружение имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути.
Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии.
Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные >>
Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года.
С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов.
В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году.
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