https://sputnik-georgia.ru/20240312/na-rasshirenie-porta-poti-potratyat-bolee-200-millionov-dollarov-286819968.html

На расширение порта Поти потратят более 200 миллионов долларов

На расширение порта Поти потратят более 200 миллионов долларов

Sputnik Грузия

Часть инвестиций будет направлена на современные технологии и оборудование 12.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-12T19:59+0400

2024-03-12T19:59+0400

2024-03-12T20:11+0400

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apm terminals

потийский порт

инвестиции

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ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Крупнейший портовый оператор APM Terminals Poti привлечет инвестиции в проект расширения порта Поти в размере не менее 200 миллионов долларов, после того как заключит соответствующее соглашение с правительством Грузии, говорится в сообщении компании. Речь идет о расширении северной части нынешнего порта. Проект будет реализован в несколько этапов. Желание и готовность расширить существующий морской порт Поти и реализовать соответствующие инфраструктурные работы компания выразила несколько лет назад. Новая портовая инфраструктура в Поти будет способствовать росту международной торговли через транзитный коридор Грузии, что сыграет важную роль в развитии экономики страны и "Среднего коридора". По информации APM Terminals, часть инвестиций будет направлена на современные технологии и оборудование. Впервые порт Грузии будет оснащен кранами контейнерного профиля Ship-to-Shore, работающими на электроэнергии. Благодаря этому компания сможет предлагать судам, заходящим в Поти, сервис мирового класса и продуктивность. При этом реализация проекта позволит увеличить годовую грузоподъемность морского порта Поти как минимум на 400 тысячи TEU, а общая годовая мощность превысит один миллион TEU. Парламент Грузии обсуждает внедрение механизма "одного окна" в морских портах >>Первая фаза проекта расширения включает в себя обустройство контейнерной площадки площадью 6,8 га, нового 330-метрового причала, строительство 1,5-километрового мола-волнореза, обустройство входного канала, разворотного бассейна и акватории причала, а также установку двух контейнерных профильных кранов типа Ship-to-Shore. Расширенный порт сможет принимать и обрабатывать суда с осадкой до 13,5 метра – самые крупные суда, которые могут заходить в Черное море. Как отметили в компании, первый этап строительства планируется завершить примерно через 36 месяцев, что в свою очередь зависит от тесного сотрудничества и содействия с правительством Грузии в своевременном получении всех необходимых разрешений. Потийский порт сегодня Морской порт Поти является крупнейшим портом в Грузии, обрабатывающим жидкости, сухие грузы, пассажирские паромы и 85% грузинских контейнерных перевозок. Многоцелевое сооружение имеет 15 причалов общей длиной 2,9 тысячи метров, более 20 причальных кранов и 17 км железнодорожного пути. Он служит европейскими воротами для международной торговли в Грузии, Армении и Азербайджане, обеспечивает прямое паромное сообщение с черноморскими портами Украины, России и Болгарии и связан с национальной железнодорожной сетью, соединяющей все ключевые города Грузии. Сколько груза обработали морские порты Грузии – новые данные >>Международная компания APM Terminals, входящая в группу датского холдинга A.P. Moller-Maersk, владеет Потийским портом с 2011 года. С момента приобретения порта APM Terminals инвестировала более 80 миллионов долларов в модернизацию устаревшей портовой инфраструктуры и объектов обслуживания, включая строительство нового Таможенного центра, а также новых железнодорожных и грузовых объектов. В мае 2013 года был открыт зерноперерабатывающий терминал мощностью 500 000 тонн в год, открывающий альтернативный маршрут для экспорта пшеницы из Центральной Азии в черноморский и средиземноморский регионы. За этим последовал новый внутренний Контейнерный терминал в 2014 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, apm terminals, потийский порт, инвестиции