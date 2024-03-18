https://sputnik-georgia.ru/20240318/glava-mid-oproverg-fakt-pokhischeniya-grazhdan-gruzii-u-granitsy-meksiki-s-ssha-286917448.html

Граждан Грузии не похищали у границы Мексики с США?

Граждан Грузии не похищали у границы Мексики с США?

Sputnik Грузия

Министр отметил роль диппредставительств Грузии в защите интересов своих граждан 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T19:01+0400

2024-03-18T19:01+0400

2024-03-18T19:14+0400

новости

грузия

в мире

мексика

сша

илья дарчиашвили

мид грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/0f/286862506_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9ce7614962124e36efb016b701fd2aa5.jpg

ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Глава министерства иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили опроверг информацию о похищении 30 граждан Грузии у границы Мексики и США, распространенную грузинскими СМИ. Информация о похищении граждан Грузии на границе США и Мексики появилась в СМИ в субботу, 16 марта. По информации телеканалов, похищение произошло несколько дней назад. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Никого не похищали. Любому человеку, будь то Мексика или любая другая страна, если понадобится помощь наших дипломатов, мы готовы к этому и продолжим помогать в будущем. Мы работаем с теми, кто к нам обратился", – заявил Дарчиашвили. По словам главы МИД, каждое дипломатическое представительство, каждый из консулов, работающих за рубежом, обязан и выполняет функцию защиты интересов граждан Грузии. Были ли похищены граждане Грузии на границе Мексики с США – новая версия >>Направление через Мексику – один из путей нелегальной миграции в США, который используют иностранцы, в том числе граждане Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

мексика

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, в мире, мексика, сша, илья дарчиашвили, мид грузии