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Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за февраль
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за февраль
Sputnik Грузия
Участниками накопительной пенсионной системы являются до 1,5 миллиона человек, из них выплаты получили 8,3 тысячи человек 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T09:01+0400
2024-03-18T09:01+0400
2024-03-18T10:55+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 29 февраля 2024 года составляет 4,6 миллиардов лари, говорится в информации Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 941,1 миллион лари. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 8,3 тысячи человек – 26,4 миллиона лари. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные >>Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США установлен на 14 февраля в размере 2,6586 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
грузия, новости, экономика, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за февраль
09:01 18.03.2024 (обновлено: 10:55 18.03.2024)
Участниками накопительной пенсионной системы являются до 1,5 миллиона человек, из них выплаты получили 8,3 тысячи человек
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 29 февраля 2024 года составляет 4,6 миллиардов лари, говорится в информации Пенсионного агентства.
Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 941,1 миллион лари.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 8,3 тысячи человек – 26,4 миллиона лари.
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США установлен на 14 февраля в размере 2,6586 GEL/$1.