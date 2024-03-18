https://sputnik-georgia.ru/20240318/naskolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-fevral-286899982.html

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за февраль

Насколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за февраль

Sputnik Грузия

Участниками накопительной пенсионной системы являются до 1,5 миллиона человек, из них выплаты получили 8,3 тысячи человек 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T09:01+0400

2024-03-18T09:01+0400

2024-03-18T10:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 29 февраля 2024 года составляет 4,6 миллиардов лари, говорится в информации Пенсионного агентства. Из них начисленная в результате инвестиционной деятельности чистая прибыль составляет 941,1 миллион лари. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются до 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 8,3 тысячи человек – 26,4 миллиона лари. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Сколько человек получают пенсию и соцпомощь в Грузии – новые данные >>Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Официальный обменный курс лари по отношению к доллару США установлен на 14 февраля в размере 2,6586 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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