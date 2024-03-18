https://sputnik-georgia.ru/20240318/obschestvennoe-dvizhenie-sila-naroda-stanet-partiey-286910669.html

Общественное движение "Сила народа" станет партией

Общественное движение "Сила народа" станет партией

Sputnik Грузия

Движение известно как автор резкой критики в адрес посла США и ряда Европарламентариев 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T11:51+0400

2024-03-18T11:51+0400

2024-03-18T15:51+0400

политика

грузия

новости

общественное движение "сила народа"

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузинское общественное движение "Сила народа", основанное покинувшими правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" депутатами, преобразится в политическую партию, говорится в сообщении на сайте движения. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>На учредительном съезде, который состоится 18 марта, будет избран состав и председатель главного комитета партии. Также будут утверждены устав и структура партии. Кроме того, в рамках учредительного съезда будет избран состав ревизионной комиссии партии и комиссии по подсчету голосов. "Силу народа" в августе 2022 года основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое положение.Основавшие "Силу народа" депутаты активно сотрудничают с "Грузинской мечтой" в составе парламентского большинства.Подчиняется ли "Нацдвижение" указаниям пиарщика из США? Мнения в Грузии>>Движение "Сила народа" запомнилось как автор резкой критики в адрес посольства США и ряда европарламентариев за их негативную оценку действий властей Грузии, а также как автор скандального законопроекта "Об агентах иностранного влияния", который провалился вследствие массовых беспорядков в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, общественное движение "сила народа"