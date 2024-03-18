https://sputnik-georgia.ru/20240318/politolog-obeschaniya-o-prinyatii-gruzii-v-nato---blef-286918085.html

Политолог: обещания о принятии Грузии в НАТО – блеф

Политолог: обещания о принятии Грузии в НАТО – блеф

Sputnik Грузия

Когда собираются принять Грузию в НАТО, никто об этом не говорит, ни Столтенберг, ни другие высокопоставленные лица альянса, заявил политолог 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T19:42+0400

2024-03-18T19:42+0400

2024-03-18T20:27+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Заявления высокопоставленных лиц Североатлантического альянса о том, что Грузия станет членом НАТО, – блеф, так как за 15 лет со дня проведения Бухарестского саммита НАТО слышны одни обещания, заявил эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе со Sputnik Грузия. Находящийся с визитом в Тбилиси генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия очень важна для альянса, напомнив, что решение Бухареста подразумевает, что страна станет государством-членом альянса. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Мы будем рука об руку двигаться в направлении НАТО", – сказал Столтенберг, отметив, что Грузия должна продолжить реализацию реформ в направлении верховенства закона, включая свободные и открытые парламентские выборы. Политолог напомнил, что заявления о том, что Грузия обязательно станет членом НАТО, слышны с апреля 2008 года, после проведения Бухаресткого саммита НАТО. Это, на его взгляд, напоминает обещания мужчины женщине о женитьбе, который на самом деле не хочет жениться, поэтому не называет конкретной даты свадьбы. По словам Капанадзе, здравомыслящие жители Грузии таким обещаниям не верят. Эксперт считает, что цель визита Столтенберга, скорее всего, – взбодрить те силы, которые верят и ждут вступления Грузии в НАТО. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Премьер Грузии: визит в Брюссель дает основания для оптимизма >>Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, йенс столтенберг, васо капанадзе, нато, бухарест