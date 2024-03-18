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Грузия стала чемпионатом Европы по регби в седьмой раз подряд

Грузия стала чемпионатом Европы по регби в седьмой раз подряд

Sputnik Грузия

Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз 18.03.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы в Париже со счетом 36:10 и стала победителем турнира в седьмой раз подряд. Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз. Грузинские регбисты активно начали матч и не давали открыть счет сопернику в течение 40 минут. Борджгалоснеби выиграли первую половину со счетом 12:3. На протяжении второго тайма сборная Грузии не упустила добытого преимущества и отметилась несколькими попытками. Только в самом финале матча команде Даниэля Уркаде удалось сократить разрыв. В итоге - 36:10 В матче за третье место Испания обыграла Румынию со счетом 40:33. В итоге места на чемпионате Европы по регби распределились следующим образом: В мировом рейтинге команд сборная Грузии занимает 13 место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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