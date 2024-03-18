Грузия стала чемпионатом Европы по регби в седьмой раз подряд
10:48 18.03.2024 (обновлено: 10:53 18.03.2024)
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
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Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы в Париже со счетом 36:10 и стала победителем турнира в седьмой раз подряд.
Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз.
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
Грузинские регбисты активно начали матч и не давали открыть счет сопернику в течение 40 минут. Борджгалоснеби выиграли первую половину со счетом 12:3.
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
На протяжении второго тайма сборная Грузии не упустила добытого преимущества и отметилась несколькими попытками. Только в самом финале матча команде Даниэля Уркаде удалось сократить разрыв. В итоге - 36:10
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
В матче за третье место Испания обыграла Румынию со счетом 40:33.
В итоге места на чемпионате Европы по регби распределились следующим образом:
1-е место - Грузия
2-е место - Португалия
3-место - Испания
4-е Румыния
5-е- Нидерланды
6-е- Германия
7-е- Бельгия
8-е- Польша.
В мировом рейтинге команд сборная Грузии занимает 13 место.