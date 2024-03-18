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Грузия стала чемпионатом Европы по регби в седьмой раз подряд
Грузия стала чемпионатом Европы по регби в седьмой раз подряд
Sputnik Грузия
Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз 18.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы в Париже со счетом 36:10 и стала победителем турнира в седьмой раз подряд. Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз. Грузинские регбисты активно начали матч и не давали открыть счет сопернику в течение 40 минут. Борджгалоснеби выиграли первую половину со счетом 12:3. На протяжении второго тайма сборная Грузии не упустила добытого преимущества и отметилась несколькими попытками. Только в самом финале матча команде Даниэля Уркаде удалось сократить разрыв. В итоге - 36:10 В матче за третье место Испания обыграла Румынию со счетом 40:33. В итоге места на чемпионате Европы по регби распределились следующим образом: В мировом рейтинге команд сборная Грузии занимает 13 место. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, спорт, грузия, новости, португалия, испания, румыния
регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, спорт, грузия, новости, португалия, испания, румыния

Грузия стала чемпионатом Европы по регби в седьмой раз подряд

10:48 18.03.2024 (обновлено: 10:53 18.03.2024)
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2024
© Georgian Rugby
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Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Сборная Грузии по регби обыграла команду Португалии в финале чемпионата Европы в Париже со счетом 36:10 и стала победителем турнира в седьмой раз подряд.
Всего сборная Грузии выигрывала чемпионат Европы 16 раз.
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2024
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
Грузинские регбисты активно начали матч и не давали открыть счет сопернику в течение 40 минут. Борджгалоснеби выиграли первую половину со счетом 12:3.
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2024
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
На протяжении второго тайма сборная Грузии не упустила добытого преимущества и отметилась несколькими попытками. Только в самом финале матча команде Даниэля Уркаде удалось сократить разрыв. В итоге - 36:10
© Georgian RugbyСборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби - Sputnik Грузия, 1920, 18.03.2024
Сборная Грузии обыграла Португалию в финале чемпионата Европы по регби
© Georgian Rugby
В матче за третье место Испания обыграла Румынию со счетом 40:33.
В итоге места на чемпионате Европы по регби распределились следующим образом:
1-е место - Грузия
2-е место - Португалия
3-место - Испания
4-е Румыния
5-е- Нидерланды
6-е- Германия
7-е- Бельгия
8-е- Польша.
В мировом рейтинге команд сборная Грузии занимает 13 место.
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