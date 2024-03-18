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Шермадини побил рекорд легендарного Сабониса в чемпионате Испании по баскетболу

Шермадини побил рекорд легендарного Сабониса в чемпионате Испании по баскетболу

Sputnik Грузия

Легионеру из Грузии также принадлежит рекорд самого ценного игрока месяца в испанской премьер-лиге 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T22:01+0400

2024-03-18T22:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Грузинский центровой испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини побил престижный рекорд сильнейшей баскетбольной лиги Европы, принадлежащий легендарному литовцу Арвидасу Сабонису, и в 20-й раз завоевал титул MVP (самого ценного игрока) тура. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Шермадини сравнялся по показателям MVP c Сабонисом еще в феврале, когда стал самым ценным игроком 17-го тура в 19 раз. Шермадини было невозможно остановить в выездной встрече с "Андоррой" в прошлом туре, где он набрал 23 очка, сделал 10 подборов и четыре блок-шота. Его индекс полезности составил 37. Легионеру из Грузии также принадлежит рекорд самого ценного игрока месяца в испанской премьер-лиге. Грузинский центровой 12 раз признавался лучшим в этой номинации. Кроме того, 34-летний Шермадини дважды становился лучшим игроком сезона Liga Endesa – в 2020-2021 и 2022-2023 годах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, испания, георгий шермадини, баскетбол, новости грузинского баскетбола