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Высокая активность избирателей и очереди – наблюдатель из Грузии оценил выборы в России
Высокая активность избирателей и очереди – наблюдатель из Грузии оценил выборы в России
Sputnik Грузия
К делегации наблюдателей из Грузии все отнеслись с теплом и даже обращались к ним на грузинском языке, отметил наблюдатель 18.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-18T17:59+0400
2024-03-18T17:59+0400
2024-03-18T18:34+0400
выборы президента россии 2024
политика
грузия
россия
владимир путин
дмитрий лорткипанидзе
васо капанадзе
президентские выборы
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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Наблюдатели из Грузии провели на избирательных участках в России много часов и отметили высокую активность избирателей с первого дня выборов президента, заявил международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в интервью Sputnik Грузия. Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Явка на выборах составила 77,44%.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"На многих участках мы наблюдали очереди граждан, желающих проголосовать! Рекордное количество избирателей зафиксировано и при дистанционном голосовании", – сказал политик. По его словам, принявшие участие в выборах россияне защитили Конституцию страны и свободу. По словам политика, к делегации наблюдателей из Грузии все отнеслись с теплом и даже обращались к ним на грузинском языке. "С первых минут было понятно, что остальные члены комиссии видят в нас старых и хороших друзей", – сказал Пипия. Грузинский политик отметил, что он зарегистрировался наблюдателем на выборах по грузинскому паспорту, а голосовал по российскому паспорту. "Для меня это имело определенное символическое значение – ничто не может стать на пути грузино-российской дружбы и братства", – сказал Пипия. В состав группы грузинских наблюдателей вошли руководитель грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, Михаил Жгенти и Мамука Пипия ("Солидарность во имя мира"), Теймураз Майсурадзе (директор Научного центра природных катастроф ГТУ, профессор Университета Восточной Европы) и Васо Капанадзе (Аналитический центр "Эксперт плюс"). Спокойно и без нарушений – наблюдатель из Грузии о президентских выборах в РФ >>По данным ЦИК, на выборы аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 107 стран. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, россия, владимир путин, дмитрий лорткипанидзе, васо капанадзе, президентские выборы
политика, грузия, россия, владимир путин, дмитрий лорткипанидзе, васо капанадзе, президентские выборы
Высокая активность избирателей и очереди – наблюдатель из Грузии оценил выборы в России
17:59 18.03.2024 (обновлено: 18:34 18.03.2024)
К делегации наблюдателей из Грузии все отнеслись с теплом и даже обращались к ним на грузинском языке, отметил наблюдатель
ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Наблюдатели из Грузии провели на избирательных участках в России много часов и отметили высокую активность избирателей с первого дня выборов президента, заявил международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в интервью Sputnik Грузия.
Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Второе место занял Николай Харитонов (КПРФ) с 4,31% голосов избирателей. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Явка на выборах составила 77,44%.
"На многих участках мы наблюдали очереди граждан, желающих проголосовать! Рекордное количество избирателей зафиксировано и при дистанционном голосовании", – сказал политик.
По его словам, принявшие участие в выборах россияне защитили Конституцию страны и свободу.
"Российский избиратель, приняв участие в голосовании, подтвердил свою гражданскую позицию, встав в ряды защитников Родины, защищающих Конституцию и свободу", – сказал Пипия.
По словам политика, к делегации наблюдателей из Грузии все отнеслись с теплом и даже обращались к ним на грузинском языке.
"С первых минут было понятно, что остальные члены комиссии видят в нас старых и хороших друзей", – сказал Пипия.
Грузинский политик отметил, что он зарегистрировался наблюдателем на выборах по грузинскому паспорту, а голосовал по российскому паспорту.
"Для меня это имело определенное символическое значение – ничто не может стать на пути грузино-российской дружбы и братства", – сказал Пипия.
В состав группы грузинских наблюдателей вошли руководитель грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, Михаил Жгенти и Мамука Пипия ("Солидарность во имя мира"), Теймураз Майсурадзе (директор Научного центра природных катастроф ГТУ, профессор Университета Восточной Европы) и Васо Капанадзе (Аналитический центр "Эксперт плюс").
По данным ЦИК, на выборы аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 107 стран.
Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании в четверг.