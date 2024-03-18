https://sputnik-georgia.ru/20240318/spokoyno-i-bez-narusheniy--nablyudatel-iz-gruzii-o-prezidentskikh-vyborakh-v-rf-286916519.html

Спокойно и без нарушений – наблюдатель из Грузии о президентских выборах в РФ

Спокойно и без нарушений – наблюдатель из Грузии о президентских выборах в РФ

Sputnik Грузия

Грузинские наблюдатели посетили около 20 избирательных участков за три дня 18.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-18T17:22+0400

2024-03-18T17:22+0400

2024-03-18T18:13+0400

выборы президента россии 2024

политика

россия

васо капанадзе

владимир путин

дмитрий лорткипанидзе

италия

франция

грузия

президентские выборы

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Президентские выборы в России прошли в спокойной обстановке, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было, заявил эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе Sputnik Грузия. Капанадзе следил за ходом президентских выборов в России в составе группы наблюдателей из Грузии. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Президентские выборы прошли в спокойной, открытой, доброжелательной обстановке. Мы посетили около 20 избирательных участков за три дня. Нас было четверо наблюдателей в группе из Грузии, двое из Франции и двое из Италии. Особых случаев, которые можно назвать нарушениями, мы не зафиксировали", – заявил Капанадзе. По его словам, были случаи, когда избиратели не находили себя в избирательных списках, но их своевременно переадресовывали на другие участки, в которых они были прописаны. Выборы президента России – подсчитано 100% протоколов >>Капанадзе отметил, что за процессом голосования следило очень много наблюдателей из разных стран. Кроме того, Капанадзе отметил, что некоторые избиратели откровенно заявляли, за кого отдали голоса, и большинство из них называло Владимира Путина. "Мы не спрашивали, но некоторые избиратели в беседе с нами откровенно заявили, за кого проголосовали. Были и те, кто голосовал за Харитонова и Слуцкого, но большинство за Путина", – сказал Капанадзе. Согласно данным ЦИК, после обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал на выборах президента РФ 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков – 3,85% голосов, Леонид Слуцкий – 3,2% голосов. Наблюдатели из Грузии следят за ходом выборов президента России >>Помимо Капанадзе, за ходом голосования на выборах следили руководитель Грузино-российского общественного центра имени Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе, который аккредитован в качестве международного наблюдателя и электорального эксперта, Михаил Жгенти ("Солидарность во имя мира"), Теймураз Майсурадзе (директор Научного центра природных катастроф ГТУ, профессор Университета Восточной Европы). По данным ЦИК, на выборы было аккредитовано свыше 700 международных наблюдателей из 107 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, россия, васо капанадзе, владимир путин, дмитрий лорткипанидзе, италия, франция, грузия, президентские выборы