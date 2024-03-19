https://sputnik-georgia.ru/20240319/innovatsionnye-tekhnologii-ochen-vazhny-dlya-gruzii--premer-286929343.html

Инновационные технологии очень важны для Грузии – премьер

Инновационные технологии очень важны для Грузии – премьер

Sputnik Грузия

Благодаря работе Агентства технологий и инноваций в Грузии было создано три тысячи новых рабочих мест 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T16:25+0400

2024-03-19T16:25+0400

2024-03-19T16:58+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Развитие инновационной экономики, основанной на знаниях, имеет особое значение для прогресса Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном 10-летию Агентства технологий и инноваций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По его словам, результаты десятилетней деятельности агентства впечатляют. В рамках грантовых программ профинансировано более 200 инновационных стартапов с мировым потенциалом на сумму около 38 миллионов лари. Кроме того, говоря об успехах десятилетней работы Агентства инноваций и технологий, Кобахидзе подчеркнул появление в Грузии глобальной венчурной платформы 500 Global. Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе>>В августе 2022 года между Агентством инноваций и технологий Минэкономики Грузии и 500 Global подписано соглашение, которое предполагает подготовку стартапов в Грузии акселератором в течение четырех лет. Программа предполагает восемь этапов подготовки стартапов, прошедших стадию акселерации, в том числе международных стартапов. Также премьер напомнил, что по всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна". В 2024 году в Кутаиси откроется десятый технопарк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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