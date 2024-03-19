https://sputnik-georgia.ru/20240319/innovatsionnye-tekhnologii-ochen-vazhny-dlya-gruzii--premer-286929343.html
Инновационные технологии очень важны для Грузии – премьер
Инновационные технологии очень важны для Грузии – премьер
Sputnik Грузия
Благодаря работе Агентства технологий и инноваций в Грузии было создано три тысячи новых рабочих мест 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T16:25+0400
2024-03-19T16:25+0400
2024-03-19T16:58+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
ираклий кобахидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/13/286933630_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_07e72ce7f0818bfb650c1fc6e166e033.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Развитие инновационной экономики, основанной на знаниях, имеет особое значение для прогресса Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном 10-летию Агентства технологий и инноваций. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. По его словам, результаты десятилетней деятельности агентства впечатляют. В рамках грантовых программ профинансировано более 200 инновационных стартапов с мировым потенциалом на сумму около 38 миллионов лари. Кроме того, говоря об успехах десятилетней работы Агентства инноваций и технологий, Кобахидзе подчеркнул появление в Грузии глобальной венчурной платформы 500 Global. Стартапы в Грузии освободят от уплаты налогов – премьер о новой инициативе>>В августе 2022 года между Агентством инноваций и технологий Минэкономики Грузии и 500 Global подписано соглашение, которое предполагает подготовку стартапов в Грузии акселератором в течение четырех лет. Программа предполагает восемь этапов подготовки стартапов, прошедших стадию акселерации, в том числе международных стартапов. Также премьер напомнил, что по всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна". В 2024 году в Кутаиси откроется десятый технопарк.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/03/13/286933630_0:0:1705:1278_1920x0_80_0_0_1291c6390f7b041625de4f52d304fd8d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе
грузия, новости, экономика, тбилиси, ираклий кобахидзе
Инновационные технологии очень важны для Грузии – премьер
16:25 19.03.2024 (обновлено: 16:58 19.03.2024)
Благодаря работе Агентства технологий и инноваций в Грузии было создано три тысячи новых рабочих мест
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Развитие инновационной экономики, основанной на знаниях, имеет особое значение для прогресса Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе выступления на мероприятии, посвященном 10-летию Агентства технологий и инноваций.
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
"Развитие инновационной экономики, основанной на знаниях, имеет особое, очень важное значение для прогресса нашей страны. Очень важна деятельность Агентства инноваций и технологий по формированию инновационной экосистемы в Грузии", – заявил Кобахидзе.
По его словам, результаты десятилетней деятельности агентства впечатляют. В рамках грантовых программ профинансировано более 200 инновационных стартапов с мировым потенциалом на сумму около 38 миллионов лари.
"В результате бенефициары получили полмиллиарда лари частных финансовых выгод и, самое главное, создали три тысячи новых рабочих мест. Согласитесь, это очень впечатляющие результаты", – сказал премьер.
Кроме того, говоря об успехах десятилетней работы Агентства инноваций и технологий, Кобахидзе подчеркнул появление в Грузии глобальной венчурной платформы 500 Global.
В августе 2022 года между Агентством инноваций и технологий Минэкономики Грузии и 500 Global подписано соглашение, которое предполагает подготовку стартапов в Грузии акселератором в течение четырех лет. Программа предполагает восемь этапов подготовки стартапов, прошедших стадию акселерации, в том числе международных стартапов.
"Международные стартапы наряду с грузинскими также участвуют в программе акселерации международного уровня, которую он реализует. Этот факт подчеркивает роль Грузии как регионального инновационного хаба. В результате программы акселерации в 2022 году в Грузии был создан первый частный венчурный фонд с капиталом в 20 миллионов долларов", – отметил Кобахидзе.
Также премьер напомнил, что по всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна". В 2024 году в Кутаиси откроется десятый технопарк.