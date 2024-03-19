https://sputnik-georgia.ru/20240319/nekotorye-kompanii-v-gruzii-prodolzhayut-rassylat-reklamnye-sms-abonentam-286918670.html

Некоторые компании в Грузии продолжают рассылать рекламные смс абонентам

Некоторые компании в Грузии продолжают рассылать рекламные смс абонентам

Sputnik Грузия

Агрессивная маркетинговая кампания отправки рекламных текстовых сообщений в Грузии запрещена с 1 марта 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T11:58+0400

2024-03-19T11:58+0400

2024-03-19T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Служба защиты персональных данных Грузии изучит поступившие от граждан заявления о возможной незаконной обработке их личных данных для рассылки смс-рекламы, заявили в пресс-службе. Агрессивная маркетинговая кампания отправки рекламных текстовых сообщений в Грузии запрещена с 1 марта. Согласно новому закону "О защите персональных данных", уведомление должно быть отправлено только с предварительного согласия абонента. Абонент может отказаться от получения рекламного сообщения в любой момент. Cлужба начала изучать факты отправки рекламных текстовых сообщений организациями различного профиля – банковскими, аптечными, вещевыми и продовольственными, азартными, строительными, сотовой связи. Как отметили в Службе, обработка данных в целях прямого маркетинга разрешена только на основании конкретного, четкого и активного согласия граждан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Размер штрафа, который выпишут нарушителям, определяет Служба по защите персональных данных. Для компании или предпринимателя с годовым оборотом до 500 тысяч лари (около 185 тысяч долларов) штраф составит 2 тысячи лари (около 740 долларов), а для компаний с большим оборотом – 3 тысячи лари (около 1,2 тысячи долларов). При выявлении отягчающих обстоятельств сумма увеличивается. Верхняя граница штрафа составляет 20 тысяч лари (около 7,4 тысячи долларов).Абоненты мобильной связи в Грузии могут "забанить" SMS-рекламу >> Кроме того, абонемент может в любой момент запросить информацию, из каких источников были получены его контактные данные. Обновленный закон, гарантирующий защиту личной информации, является частью работы по гармонизации законодательства Грузии с европейским в соответствии с обязательствами, взятыми на себя в рамках Соглашения Ассоциации с ЕС, вступившего в силу 1 июля 2016 года. Действующий на сегодня закон "О защите персональных данных" был принят до подписания Соглашения – в январе 2011 года. До июня 2023 года в него было внесено 26 поправок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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