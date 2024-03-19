https://sputnik-georgia.ru/20240319/parlament-gruzii-preodolel-veto-prezidenta-po-popravkam-v-izbiratelnyy-kodeks-286936340.html
Парламент Грузии преодолел вето президента по поправкам в Избирательный кодекс
Парламент Грузии преодолел вето президента по поправкам в Избирательный кодекс
Sputnik Грузия
Одной из причин наложения вето президент назвала недопустимую отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции 19.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-19T18:49+0400
2024-03-19T18:49+0400
2024-03-19T18:53+0400
грузия
новости
политика
саломе зурабишвили
вето президента
парламент грузии
избирательный кодекс грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250968040_0:215:1135:853_1920x0_80_0_0_bc15fe36997e61c8d3b4bec1b956a61c.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на утвержденные депутатами поправки в Избирательный кодекс, и принял закон 78 голосами "за". Зурабишвили 5 марта наложила вето на утвержденные парламентом поправки в Избирательный кодекс. В законодательный орган направлены мотивационные замечания объемом в 11 страниц. В частности, президент считает недопустимым отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После наложения вето президентом повторное принятие поправок проходит в два этапа: вначале депутаты голосуют "за" или "против" принятия мотивированных президентских поправок, а далее – за принятие законопроекта. Мотивированные поправки президента поддержал 21 депутат, 61 – проголосовал "против". Спорные поправки Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами. Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов. Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства. Вето президента Грузии на спорные поправки – в парламенте рассмотрели замечания >>В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс. При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов. Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250968040_0:197:822:813_1920x0_80_0_0_60d9a96854468eba2abdb28cf2016f4f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , вето президента, парламент грузии, избирательный кодекс грузии
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , вето президента, парламент грузии, избирательный кодекс грузии
Парламент Грузии преодолел вето президента по поправкам в Избирательный кодекс
18:49 19.03.2024 (обновлено: 18:53 19.03.2024)
Одной из причин наложения вето президент назвала недопустимую отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, наложенное на утвержденные депутатами поправки в Избирательный кодекс, и принял закон 78 голосами "за".
Зурабишвили 5 марта наложила вето на утвержденные парламентом поправки в Избирательный кодекс. В законодательный орган направлены мотивационные замечания объемом в 11 страниц. В частности, президент считает недопустимым отмену должности заместителя председателя ЦИК, назначенного от оппозиции.
После наложения вето президентом повторное принятие поправок проходит в два этапа: вначале депутаты голосуют "за" или "против" принятия мотивированных президентских поправок, а далее – за принятие законопроекта.
Мотивированные поправки президента поддержал 21 депутат, 61 – проголосовал "против".
Согласно поправкам, глава и члены ЦИК должны избираться 3/5 членов парламента, то есть 90 голосами.
Если кандидат получил меньше голосов, то состоится второе голосование, на котором будет достаточно большинства, то есть 76 голосов.
Если кандидат и на этот раз не получит достаточного количества голосов, то состоится третье голосование, где также будет необходима поддержка парламентского большинства.
В случае неудачи и на этом голосовании вопрос придется решать президенту. Если же президент откажется назначать членом Центризбиркома одного из участников открытого конкурса по отбору кандидата, будет назначен новый конкурс.
При этом остаются в силе принятые ранее поправки, согласно которым конкурс по отбору кандидатов в ЦИК вместо президента должен будет объявлять председатель парламента. Он же будет представлять парламенту на голосование выбранных кандидатов.
Согласно новым поправкам, упраздняется должность того заместителя председателя ЦИК, на которую назначается член комиссии от оппозиции.