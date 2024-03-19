https://sputnik-georgia.ru/20240319/peskov-nato-ne-dobavit-stabilnosti-na-kavkaze-286933355.html

Песков: НАТО не добавит стабильности на Кавказе

Песков: НАТО не добавит стабильности на Кавказе

Sputnik Грузия

Генсек НАТО на текущей неделе посетит все страны Южного Кавказа 19.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-19T16:39+0400

2024-03-19T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе вряд ли смогут добавить стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о визитах генсека НАТО в Армению и Азербайджан. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Генсек НАТО накануне посетил Грузию, где провел ряд встреч с первыми лицами страны. Во вторник Столтенберг отправился в Армению, а затем намерен посетить Азербайджан.Глава пресс-службы президента России отметил, что стремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе хорошо известно российским властям. "Видно невооруженным глазом", – сказал он. Кроме того, по словам Пескова, есть понимание, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли способны добавить стабильности в регионе и предсказуемости ситуации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами. Грузия и НАТОИнституциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным, а в 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.Политолог: обещания о принятии Грузии в НАТО – блеф>>Руководство НАТО неоднократно заявляло, что двери в НАТО "открыты для Грузии", однако сроки возможного вступления страны в организацию не называются.Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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