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Несовершеннолетнюю в Грузии принуждали отправлять интимные видео – ведется следствие
Несовершеннолетнюю в Грузии принуждали отправлять интимные видео – ведется следствие
Sputnik Грузия
Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T18:45+0400
2024-03-20T18:45+0400
2024-03-20T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Семнадцатилетний юноша задержан в Грузии за принуждение несовершеннолетней к отправке видео интимного и сексуального содержания, сообщила пресс-служба Специальной следственной службы.Несовершеннолетнему, уличенному в преступлении, предъявлено обвинение в "посягательстве на тайну личной жизни" и "принуждении к иным действиям сексуального характера". Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Следствие установило, что весной 2023 года несовершеннолетний обвиняемый вел переписку с 16-летней потерпевшей в социальной сети Messenger* (отдельный сервис Facebook*), во время которой потерпевшая добровольно отправила видеозапись своего танца. Позже задержанный попросил снять видео интимного содержания и прислать ему, в противном случае он угрожал смонтировать видео ее танца с помощью компьютерной программы Photoshop таким образом, что она будет обнажена, и отправить ее родителям. В результате угрозы в тот же день несовершеннолетняя сняла в ванной комнате своей квартиры интимное видео, которое отправила обвиняемому через Messenger*. После отправки видео интимного содержания обвиняемый потребовал у жертвы совершить действия сексуального характера, снять на видео и отправить ему. В случае отказа он угрожал распространить незаконно полученное видео интимного содержания среди родителей и родственников девушки. В результате угроз и принуждения напуганная несовершеннолетняя жертва записала видео полового акта и отправила его обвиняемому. После обращения потерпевшей специальная следственная служба, защищающая интересы несовершеннолетних, в короткие сроки провела следственные действия. При личном досмотре в мобильном телефоне обвиняемого были обнаружены и изъяты материалы интимного содержания с изображением несовершеннолетней, после этого его задержали. Расследование дела продолжается. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, sputnik, специальная следственная служба, facebook
происшествия, грузия, новости, sputnik, специальная следственная служба, facebook
Несовершеннолетнюю в Грузии принуждали отправлять интимные видео – ведется следствие
Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Семнадцатилетний юноша задержан в Грузии за принуждение несовершеннолетней к отправке видео интимного и сексуального содержания, сообщила пресс-служба Специальной следственной службы.
Несовершеннолетнему, уличенному в преступлении, предъявлено обвинение в "посягательстве на тайну личной жизни" и "принуждении к иным действиям сексуального характера". Преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
Следствие установило, что весной 2023 года несовершеннолетний обвиняемый вел переписку с 16-летней потерпевшей в социальной сети Messenger* (отдельный сервис Facebook*), во время которой потерпевшая добровольно отправила видеозапись своего танца.
Позже задержанный попросил снять видео интимного содержания и прислать ему, в противном случае он угрожал смонтировать видео ее танца с помощью компьютерной программы Photoshop таким образом, что она будет обнажена, и отправить ее родителям.
В результате угрозы в тот же день несовершеннолетняя сняла в ванной комнате своей квартиры интимное видео, которое отправила обвиняемому через Messenger*.
После отправки видео интимного содержания обвиняемый потребовал у жертвы совершить действия сексуального характера, снять на видео и отправить ему. В случае отказа он угрожал распространить незаконно полученное видео интимного содержания среди родителей и родственников девушки.
В результате угроз и принуждения напуганная несовершеннолетняя жертва записала видео полового акта и отправила его обвиняемому.
После обращения потерпевшей специальная следственная служба, защищающая интересы несовершеннолетних, в короткие сроки провела следственные действия.
При личном досмотре в мобильном телефоне обвиняемого были обнаружены и изъяты материалы интимного содержания с изображением несовершеннолетней, после этого его задержали.
Расследование дела продолжается.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская