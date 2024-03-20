https://sputnik-georgia.ru/20240320/pochemu-initsiativa-po-integratsii-gruzii-v-es-provalilas--prichiny-i-argumenty-286950600.html
Почему инициатива по интеграции Грузии в ЕС провалилась?
Почему инициатива по интеграции Грузии в ЕС провалилась?
Sputnik Грузия
Грузинские оппозиционные депутаты и представители Украины не поддержали инициативу правящей партии Грузии 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T13:06+0400
2024-03-20T13:06+0400
2024-03-20T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Инициирование резолюции, разработанной правящей партией "Грузинская мечта" по вопросу интеграции Грузии, Украины и Молдовы в Евросоюз, провалилось из-за отсутствия поддержки со стороны грузинских оппозиционеров и делегатов украинской стороны на Парламентской ассамблее "Евронест" в Брюсселе, сказала председатель комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.Для инициирования резолюции требовалось десять голосов. Голосов депутатов от "Грузинской мечты" и членов молдавской делегации было недостаточно. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По ее словам, у оппозиционеров единственный интерес – использование международных площадок для нанесения ущерба Грузии. "Они (оппозиционеры – ред.) всегда готовы это делать", – сказала Бочоришвили.Оппозиционные делегаты Парламентской ассамблеи "Евронест" от Грузии обвинили в случившемся саму правящую партию страны. "Когда выносишь резолюцию, ты должен так работать или быть настолько прав, чтобы все страны, входящие в состав "Евронест", тебя поддержали", – заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе.По ее словам, инициатива провалилась из-за запятнанной репутации властей Грузии и правящей партии "Грузинская мечта"."Любой вопрос, касающийся европейской интеграции Грузии, важен и приоритетен для нас, но когда готовится проект резолюции, он должен быть рассмотрен со всеми членами делегации", – заявил в свою очередь другой член "Нацдвижения" Георгий Ботковели. По его словам, автор резолюции и глава грузинской делегации не говорили с оппозиционерами о том, что такая резолюция должна была быть принята.По словам Ботковели, не было ни просьбы, ни желания со стороны главы делегации зафиксировать позицию о том, стоит ли поддержать документ. Случившееся навредило Грузии, добавил он.Что касается украинской делегации, то, по словам члена партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева, они не были готовы стать соавторами резолюции из-за грузинской политики. Грузинские оппозиционеры и власти Украины периодически обвиняют власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, хотя координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом власти отказываются вводить свои санкции против России, аргументируя это тем, что от подобного решения пострадает только сама Грузия. Прискорбно! Премьер Грузии ответил на заявление Арахамия>>"Евронест" – это межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы "Восточное партнерство" с Евросоюзом. "Восточное партнерство" (ВП) – программа открытого сотрудничества Европейского союза с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение. Парламентская ассамблея "Евронест" состоит из делегаций Европейского парламента и делегаций стран "Восточного партнерства" – Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины. Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, украина, молдова, армения, бидзина иванишвили, евронест, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
Почему инициатива по интеграции Грузии в ЕС провалилась?
13:06 20.03.2024 (обновлено: 14:31 20.03.2024)
Грузинские оппозиционные депутаты и представители Украины не поддержали инициативу правящей партии Грузии
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Инициирование резолюции, разработанной правящей партией "Грузинская мечта" по вопросу интеграции Грузии, Украины и Молдовы в Евросоюз, провалилось из-за отсутствия поддержки со стороны грузинских оппозиционеров и делегатов украинской стороны на Парламентской ассамблее "Евронест" в Брюсселе, сказала председатель комитета евроинтеграции парламента Грузии Мака Бочоришвили.
Для инициирования резолюции требовалось десять голосов. Голосов депутатов от "Грузинской мечты" и членов молдавской делегации было недостаточно.
"Оппозиция в парламенте Грузии не имеет реального интереса, чтобы Грузия имела поддержку на международных площадках, чтобы интеграция Грузии в ЕС имела поддержку", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, у оппозиционеров единственный интерес – использование международных площадок для нанесения ущерба Грузии.
"Они (оппозиционеры – ред.) всегда готовы это делать", – сказала Бочоришвили.
Оппозиционные делегаты Парламентской ассамблеи "Евронест" от Грузии обвинили в случившемся саму правящую партию страны.
"Когда выносишь резолюцию, ты должен так работать или быть настолько прав, чтобы все страны, входящие в состав "Евронест", тебя поддержали", – заявила депутат от крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Анна Цитлидзе.
По ее словам, инициатива провалилась из-за запятнанной репутации властей Грузии и правящей партии "Грузинская мечта".
"Любой вопрос, касающийся европейской интеграции Грузии, важен и приоритетен для нас, но когда готовится проект резолюции, он должен быть рассмотрен со всеми членами делегации", – заявил в свою очередь другой член "Нацдвижения" Георгий Ботковели.
По его словам, автор резолюции и глава грузинской делегации не говорили с оппозиционерами о том, что такая резолюция должна была быть принята.
"Очень жаль, что эта резолюция была составлена для того, чтобы с самого начала не получить поддержку, и поэтому коммуникация не состоялась", – заявил Ботковели.
По словам Ботковели, не было ни просьбы, ни желания со стороны главы делегации зафиксировать позицию о том, стоит ли поддержать документ. Случившееся навредило Грузии, добавил он.
Что касается украинской делегации, то, по словам члена партии "Европейская солидарность" Владимира Арьева, они не были готовы стать соавторами резолюции из-за грузинской политики.
"Мы, безусловно, можем поддержать интеграцию Грузии в ЕС, но мы пока не будем этого делать до тех пор, пока у Грузии будет возможность помогать России в обходе западных санкций", – заявил Арьев.
Грузинские оппозиционеры и власти Украины периодически обвиняют власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, хотя координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом власти отказываются вводить свои санкции против России, аргументируя это тем, что от подобного решения пострадает только сама Грузия.
"Евронест" – это межпарламентская ассамблея, созданная для сближения государств-участников программы "Восточное партнерство" с Евросоюзом.
"Восточное партнерство" (ВП) – программа открытого сотрудничества Европейского союза с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Программа не предусматривает членства в ЕС, но предполагает политическое и экономическое сближение.
Парламентская ассамблея "Евронест" состоит из делегаций Европейского парламента и делегаций стран "Восточного партнерства" – Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины.
Грузия в декабре 2023 года получила статус страны-кандидата и девять новых условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.