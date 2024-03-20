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Раскрываемость преступлений в Грузии приблизилась к 65% – глава МВД

Раскрываемость преступлений в Грузии приблизилась к 65% – глава МВД

Sputnik Грузия

В Грузии сократилось количество тяжелых преступлений, отметил министр 20.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-20T19:15+0400

2024-03-20T19:15+0400

2024-03-20T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Раскрываемость зарегистрированных преступлений в Грузии в 2023 году превысила 64%, заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, представляя законодательному органу прошлогодний отчет. "В 2023 году продолжилась тенденция роста раскрываемости преступлений. Раскрываемость зарегистрированных преступлений превышает 64%. Также сохраняется тенденция снижения преступности", – заявил Гомелаури. Кроме того, по его словам, сократились факты таких преступлений, как убийство и попытка убийства, а также тяжких телесных повреждений. Ношение ножей и потребление наркотиков: самые главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов>>Как отметил министр, в 2023 году Грузия улучшила свои позиции в глобальном индексе "Закон и порядок", проведенном авторитетной международной исследовательской организацией.В индексе Грузия опередила такие страны, как: Франция, Италия, Австралия, Венгрия, Бельгия, Канада, Япония, Хорватия. Согласно тому же исследованию, Грузия занимает место с равными баллами рядом с такими странами, как Австрия, Нидерланды, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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