https://sputnik-georgia.ru/20240310/noshenie-nozhey-i-potreblenie-narkotikov-samye-glavnye-narusheniya-v-gruzii-i-tysyachi-shtrafov-286766673.html

Ношение ножей и потребление наркотиков: самые главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов

Ношение ножей и потребление наркотиков: самые главные нарушения в Грузии и тысячи штрафов

Sputnik Грузия

Из общего числа штрафов 3,2 тысячи выписаны за ношение холодного оружия 10.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-10T09:49+0400

2024-03-10T09:49+0400

2024-03-10T09:49+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Сотрудники полиции с 1 января 2023 года по 12 февраля 2024 года выписали около 6,1 тысячи штрафов в Грузии за ношение холодного оружия и потребление наркотических средств, при этом большая часть нарушений связана с ношением ножей, говорится в материалах МВД страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>> Из общего числа штрафов 3,2 тысячи выписаны за ношение холодного оружия, 1,7 тысячи – за потребление и хранение марихуаны, а 1,2 тысячи – за хранение и потребление других наркотиков. Запрет на ножи В Грузии действует жесткое ограничение за ношение холодного оружия. Речь идет о ношении холодного оружия на теле или в руке. Штрафуют, в том числе, за ношение ножа, необходимого для личной гигиены, приготовления еды, охоты, сельскохозяйственной деятельности или как части национального костюма, если это "нарушает общественный порядок или создает угрозу нарушения". Сын убил отца в Тбилиси – СМИ >>>Размер штрафа составляет 500 лари (порядка 185,2 доллара). При повторном нарушении подобный факт является уголовным преступлением. По данным МВД, за ношение ножа в указанный период было выписано 3,3 тысячи штрафов, из которых 2,2 тысячи – в Тбилиси. Из оштрафованных за ношение холодного оружия при себе только пять женщин, остальные – мужчины. При этом за ношение ножа в Грузии было оштрафовано 112 несовершеннолетних, из которых более половины – в Тбилиси. Декриминализация, а не легализация В Грузии хранение и курение марихуаны остаются административным нарушением. В случае курения речь идет о потреблении в общественных местах, в том числе на улице и во дворе или в присутствии детей. Штраф за хранение составляет 500 лари, а за курение, в зависимости от места и вида нарушения, – от 500 до 1,5 тысячи лари. По данным МВД, с 1 января 2023 года по 12 февраля 2024 года за курение марихуаны было оштрафовано 40 человек. Большинство фактов курения марихуаны в неположенном месте или при детях фиксируется в Тбилиси, на который приходится половина всех фактов. Борьба с наркопреступностью в Грузии: сколько человек задержали с начала года >>>Что касается фактов хранения марихуаны, то их в указанный период было зафиксировано 1,6 тысячи, и наибольшее число фактов выявлено в Тбилиси, в регионах Мцхета-Мтианети и в Аджарии. Из около 1,6 тысячи оштрафованных за хранение наркотического растения – 21 женщина. За хранение марихуаны в указанный период также были оштрафованы 12 несовершеннолетних и 13 человек старше 60 лет. Другие наркотики нелегальны В Грузии действует строгая политика в отношении других наркотических средств. За потребление, как и незаконное хранение наркотиков, предусмотрены штрафы или, в качестве исключения, административное заключение на срок до 15 суток. Что касается потребляющих наркотики, то в этом случае в Грузии также предусмотрена уголовная ответственность за потребление наркотиков в случае повторного факта. Наказанием за потребление будет не лишение свободы, а штраф либо исправительные работы. Масштабная спецоперация в Грузии – задержаны наркоторговцы >>>Сотрудники полиции Грузии в подотчетый период выявили 1,2 тысячи фактов незаконного потребления наркотиков и их приготовления, хранения, пересылки и перевоза для личных целей, из которых 45% приходится на Тбилиси. Среди оштрафованных в Грузии – 20 женщин, двое несовершеннолетних и 18 лиц старше 60 лет. Борьба с криминалом Грузии В Грузии периодически сотрудники проводят т. н. "полицейские проверки" для защиты общественного порядка. Проверка предполагает проверку документов и поверхностный досмотр проверяемых. Кроме того, полиция имеет право отправить гражданина на проверку на наркотики. В 2023 году из 5,5 тысячи проверок, положительные тесты на наркотики были выявлены в 4 тысячах случаев. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, наркопреступления в грузии, тбилиси, мцхета-мтианети, аджария, общество, грузия, новости, преступность в грузии