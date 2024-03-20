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Спрос на квартиры в Батуми сократился
Спрос на квартиры в Батуми сократился
Sputnik Грузия
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 3% 20.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-20T12:56+0400
2024-03-20T12:56+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) сократился в феврале 2024 года на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 120 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка сократился на 25% и составил 51 млн долларов. Кроме того, продажи новостроек упали на 31%, старых квартир – на 19%. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 3% и составила 926 долларов за квадратный метр. В случае со старыми квартирами их стоимость сократилась на 16% и составила 664 доллара за квадратный метр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
грузия, экономика, новости, батуми, недвижимость, недвижимость в грузии
Спрос на квартиры в Батуми сократился
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 3%
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Спрос на квартиры в черноморском курортном городе Батуми (Аджарская АР) сократился в феврале 2024 года на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано 1 120 квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia.
Согласно обзору, за отчетный период объем рынка сократился на 25% и составил 51 млн долларов. Кроме того, продажи новостроек упали на 31%, старых квартир – на 19%.
Средневзвешенная цена квартир в новостройках в Батуми в прошлом месяце выросла на 3% и составила 926 долларов за квадратный метр.
В случае со старыми квартирами их стоимость сократилась на 16% и составила 664 доллара за квадратный метр.