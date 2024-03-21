https://sputnik-georgia.ru/20240321/aviabilety-na-vnutrennie-aviareysy-v-gruzii-podorozhayut-286934132.html

Авиабилеты на внутренние авиарейсы в Грузии подорожают?

Авиабилеты на внутренние авиарейсы в Грузии подорожают?

Sputnik Грузия

На внутренних авиарейсах пассажиры платят за билет порядка 40% от полной суммы 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Стоимость билетов на внутренние авиарейсы в Грузии необходимо пересмотреть, так как в условиях небольшого рынка полеты внутри страны связаны с очень высокими затратами, заявила финансовый и административный менеджер авиакомпании AK Air Georgia Ирина Мгебришвили в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиакомпания включена в государственный проект "Внутренние полеты в рамках программы государственного субсидирования" с 1 октября 2018 года. Несмотря на госсубсидирование стоимости билетов, AK Air уверяет, что работает в убыток, так как расходы авиакомпании практически не окупаются. По словам Мгебришвили, на внутренних рейсах пассажиры платят за билет символическую цену. Авиакомпания выполняет внутренние авиарейсы из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа, Батуми и Амбролаури, а также из Местиа в Кутаиси. Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, Натахтари-Амбролаури – 50 лари, Местиа-Кутаиси – 50 лари, а Натахтари-Батуми – 125 лари (но осенью 2023 года компания прервала полеты). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%. Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные>>Представитель AK Air Georgia отметила, что пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб авиации во всем мире, в том числе в Грузии, а с учетом того, что в стране дефицит профессиональных кадров, перевозчик максимально сохранил кадры, несмотря на большие убытки из-за отсутствия спроса на полеты. Что касается частоты полетов, по информации Мгебришвили, единственное направление на сегодняшний день с 90% среднегодовой загрузкой – это горный курорт Местиа. В Амбролаури это всего лишь 60%, и даже когда компания летала в Батуми, загрузка составляла 75%. С 1 февраля 2021 года Грузия приступила к поэтапному восстановлению регулярного международного авиасообщения по всем направлениям, приостановленным из-за пандемии коронавируса, в том числе с 12 февраля возобновила внутренние авиарейсы. Из-за пандемии коронавируса с середины марта 2020 года страна была закрыта, за некоторым исключением. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, амбролаури, батуми