https://sputnik-georgia.ru/20240321/aviabilety-na-vnutrennie-aviareysy-v-gruzii-podorozhayut-286934132.html
Авиабилеты на внутренние авиарейсы в Грузии подорожают?
Авиабилеты на внутренние авиарейсы в Грузии подорожают?
Sputnik Грузия
На внутренних авиарейсах пассажиры платят за билет порядка 40% от полной суммы 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T12:00+0400
2024-03-21T12:00+0400
2024-03-21T12:00+0400
грузия
туризм
экономика
амбролаури
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249060084_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c95f9de55e2881a05de5926b0879d931.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Стоимость билетов на внутренние авиарейсы в Грузии необходимо пересмотреть, так как в условиях небольшого рынка полеты внутри страны связаны с очень высокими затратами, заявила финансовый и административный менеджер авиакомпании AK Air Georgia Ирина Мгебришвили в эфире медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Авиакомпания включена в государственный проект "Внутренние полеты в рамках программы государственного субсидирования" с 1 октября 2018 года. Несмотря на госсубсидирование стоимости билетов, AK Air уверяет, что работает в убыток, так как расходы авиакомпании практически не окупаются. По словам Мгебришвили, на внутренних рейсах пассажиры платят за билет символическую цену. Авиакомпания выполняет внутренние авиарейсы из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа, Батуми и Амбролаури, а также из Местиа в Кутаиси. Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, Натахтари-Амбролаури – 50 лари, Местиа-Кутаиси – 50 лари, а Натахтари-Батуми – 125 лари (но осенью 2023 года компания прервала полеты). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%. Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные>>Представитель AK Air Georgia отметила, что пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб авиации во всем мире, в том числе в Грузии, а с учетом того, что в стране дефицит профессиональных кадров, перевозчик максимально сохранил кадры, несмотря на большие убытки из-за отсутствия спроса на полеты. Что касается частоты полетов, по информации Мгебришвили, единственное направление на сегодняшний день с 90% среднегодовой загрузкой – это горный курорт Местиа. В Амбролаури это всего лишь 60%, и даже когда компания летала в Батуми, загрузка составляла 75%. С 1 февраля 2021 года Грузия приступила к поэтапному восстановлению регулярного международного авиасообщения по всем направлениям, приостановленным из-за пандемии коронавируса, в том числе с 12 февраля возобновила внутренние авиарейсы. Из-за пандемии коронавируса с середины марта 2020 года страна была закрыта, за некоторым исключением. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
амбролаури
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249060084_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0be1b97a107acca383f4ebcc56143fe6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, экономика, амбролаури, батуми
грузия, туризм, экономика, амбролаури, батуми
Авиабилеты на внутренние авиарейсы в Грузии подорожают?
На внутренних авиарейсах пассажиры платят за билет порядка 40% от полной суммы
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Стоимость билетов на внутренние авиарейсы в Грузии необходимо пересмотреть, так как в условиях небольшого рынка полеты внутри страны связаны с очень высокими затратами, заявила финансовый и административный менеджер авиакомпании AK Air Georgia Ирина Мгебришвили в эфире медиаплатформы BMG.
Авиакомпания включена в государственный проект "Внутренние полеты в рамках программы государственного субсидирования" с 1 октября 2018 года. Несмотря на госсубсидирование стоимости билетов, AK Air уверяет, что работает в убыток, так как расходы авиакомпании практически не окупаются.
"Страна маленькая, авиация – достаточно дорогая отрасль. Уровень сервиса и безопасности настолько высок, что программы технического обслуживания стоят очень дорого", – сказала Мгебришвили.
По словам Мгебришвили, на внутренних рейсах пассажиры платят за билет символическую цену.
"В этот период государственная субсидия составляет 61-62%, сумма, выплачиваемая пассажиром, составляет 38-39%, что я считаю символической ценой. Несмотря на это, многие граждане Грузии со мной не согласятся и скажут, что за 90 лари летают в Салоники и зачем им в Местия за 90 лари?!" – пояснила она.
Авиакомпания выполняет внутренние авиарейсы из села Натахтари (около 30 км от Тбилиси) в Местиа, Батуми и Амбролаури, а также из Местиа в Кутаиси. Билет на рейс Натахтари-Местиа стоит 90 лари, Натахтари-Амбролаури – 50 лари, Местиа-Кутаиси – 50 лари, а Натахтари-Батуми – 125 лари (но осенью 2023 года компания прервала полеты). Детям до трех лет билет не нужен, а подростки до 12 лет получают скидку 30%.
Представитель AK Air Georgia отметила, что пандемия коронавируса нанесла серьезный ущерб авиации во всем мире, в том числе в Грузии, а с учетом того, что в стране дефицит профессиональных кадров, перевозчик максимально сохранил кадры, несмотря на большие убытки из-за отсутствия спроса на полеты.
Что касается частоты полетов, по информации Мгебришвили, единственное направление на сегодняшний день с 90% среднегодовой загрузкой – это горный курорт Местиа. В Амбролаури это всего лишь 60%, и даже когда компания летала в Батуми, загрузка составляла 75%.
"В авиации 70% загрузки считается небольшим превышением нулевой точки", – отметила она.
С 1 февраля 2021 года Грузия приступила к поэтапному восстановлению регулярного международного авиасообщения по всем направлениям, приостановленным из-за пандемии коронавируса, в том числе с 12 февраля возобновила внутренние авиарейсы.
Из-за пандемии коронавируса с середины марта 2020 года страна была закрыта, за некоторым исключением. Из Грузии и обратно осуществлялись только спецрейсы, направленные на возвращение граждан страны на родину.