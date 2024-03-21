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Чемпион UFC Илья Топурия получил государственную награду в Грузии
Чемпион UFC Илья Топурия получил государственную награду в Грузии
Sputnik Грузия
Чемпион UFC, живущий в Испании, прилетел в Тбилиси по приглашению премьер-министра Грузии 21.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-21T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила самому молодому чемпиону UFC Илье Топурия Орден Чести за выдающиеся спортивные достижения, сообщила телекомпания "Имеди". Отмечено, что Топурия награжден за особый личный вклад в популяризацию смешанных единоборств в Грузии и успешную спортивную деятельность.К получению Ордена Чести Топурия представили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Они в установленном законом порядке обратились к президенту Грузии с соответствующими представлениями.Чемпион UFC, живущий в Испании, прилетел в Тбилиси по приглашению премьер-министра. Илья Топурия продемонстрирует местным болельщикам чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург 21 марта. Ранее премьер направил обращение к президенту о сохранении Топурия грузинского гражданства. В начале марта борцу присвоили гражданство Испании – страны, за которую он выступает. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , шалва папуашвили, тбилиси, испания
Чемпион UFC Илья Топурия получил государственную награду в Грузии
20:04 21.03.2024 (обновлено: 20:10 21.03.2024)
Чемпион UFC, живущий в Испании, прилетел в Тбилиси по приглашению премьер-министра Грузии
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили вручила самому молодому чемпиону UFC Илье Топурия Орден Чести за выдающиеся спортивные достижения, сообщила телекомпания "Имеди".
Отмечено, что Топурия награжден за особый личный вклад в популяризацию смешанных единоборств в Грузии и успешную спортивную деятельность.
К получению Ордена Чести Топурия представили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили. Они в установленном законом порядке обратились к президенту Грузии с соответствующими представлениями.
Чемпион UFC, живущий в Испании, прилетел в Тбилиси по приглашению премьер-министра. Илья Топурия продемонстрирует местным болельщикам чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург 21 марта.
Ранее премьер направил обращение к президенту о сохранении Топурия грузинского гражданства. В начале марта борцу присвоили гражданство Испании – страны, за которую он выступает.
Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.