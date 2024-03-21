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Чемпиона UFC Илью Топурия представили к государственной награде в Грузии

Чемпиона UFC Илью Топурия представили к государственной награде в Грузии

Sputnik Грузия

Ранее премьер направил обращение к президенту о сохранении Топурия грузинского гражданства 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T19:10+0400

2024-03-21T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили представили чемпиона UFC Илью Топурия к получению Ордена Чести – награды, которая также вручается за выдающиеся спортивные достижения. Чемпион UFC прилетел в Тбилиси по приглашению премьер-министра. Илья Топурия продемонстрирует местным болельщикам чемпионский пояс на футбольном матче Грузия-Люксембург 21 марта. По данным пресс-службы премьер-министра, Кобахидзе и Папуашвили в установленном законом порядке уже обратились к президенту Грузии с соответствующими представлениями. Ранее премьер направил обращение к президенту о сохранении Топурия грузинского гражданства. В начале марта борцу присвоили гражданство Испании – страны, за которую он выступает. Топурия, которому в январе исполнилось 27 лет, в борьбе за чемпионский пояс в полулегком весе 18 февраля победил австралийца Александра Волкановски. Победа над Волкановским стала для грузинского борца 15-й подряд в ММА, он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. За победу над представителем Австралии Топурия получил 350 тысяч долларов. Часть гонорара он перечислил на лечение детей-онкопациентов в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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