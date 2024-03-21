https://sputnik-georgia.ru/20240321/finansiruemye-iz-za-rubezha-npo-deystvuyut-protiv-gruzii--spiker-parlamenta-286957653.html

Финансируемые из-за рубежа НПО действуют против Грузии – спикер-парламента

Финансируемые из-за рубежа НПО действуют против Грузии – спикер-парламента

Sputnik Грузия

Грузинские оппозиционеры и власти Украины периодически обвиняют власти Грузии в оказании РФ помощи в обходе санкций 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T09:01+0400

2024-03-21T09:01+0400

2024-03-21T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Некоторые неправительственные организации в Грузии, финансируемые из-за рубежа, распространяют дезинформацию о том, что Грузия помогает России обходить международные санкции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Тема зарубежного финансирования неправительственных организаций является одной из самых актуальных в Грузии. В правящей партии утверждают, что некоторые финансируемые из Запада НПО действуют во вред государству. Часть из них, по словам представителей "Грузинской мечты", была фиктивно создана оппозиционными партиями. По словам спикера парламента, не одна НПО, которая получает деньги на разоблачение дезинформации, закрывает глаза на эту "позорную кампанию". "Все заняты только своими политическими целями, которые преследуют эти НПО", – сказал он. Помимо НПО, по его словам, дезинформацию распространяют с трибуны парламента и оппозиционные депутаты. "Все понятно: политическое противостояние. Но когда обвиняешь родину в чем-то, думаю, это переходит все границы", – говорит Папуашвили. Депутат "Грузинской мечты" обвинил делегацию из Украины в ПА "Евронест" во лжи >>Грузинские оппозиционеры и власти Украины периодически обвиняют власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, хотя координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом власти отказываются вводить свои санкции против России, аргументируя это тем, что от подобного решения пострадает только сама Грузия. В Грузии в марте 2023 года была попытка сделать финансирование НПО прозрачным благодаря принятию аналога закона о регистрации иностранных агентов (FARA) в США. Однако из-за масштабных акций протеста в Тбилиси закон так и не был принят. Против принятия закона об "иноагентах" в Грузии выступили как оппоненты власти, так и некоторые западные партнеры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шалва папуашвили, украина, сша, великобритания, политика, новости, грузия