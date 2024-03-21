https://sputnik-georgia.ru/20240321/futbol-gruziya--lyuksemburg-tbilisi-gotovitsya-k-matchu-za-putevku-na-evro-2024--286971075.html

Футбол Грузия-Люксембург: Тбилиси готовится к матчу за путевку на Евро 2024

Футбол Грузия-Люксембург: Тбилиси готовится к матчу за путевку на Евро 2024

Sputnik Грузия

Матч пройдет на стадионе "Динамо" в Тбилиси, который вмещает порядка 55 тысяч болельщиков, билеты были распроданы за сутки 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Сборные Грузии и Люксембурга по футболу в четверг вечером сыграют в полуфинальном матче плей-офф Лиги наций за выход на Евро 2024 на "Динамо Арене" в Тбилиси. Предматчевая тренировка футболистов прошла на базе в Сагурамо близ Тбилиси. Один из лидеров сборной Хвича Кварацхелия не сможет помочь команде в матче с Люксембургом из-за дисквалификации. Зато в команду после двухлетнего перерыва вернулся Джаба Канкава. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Команде Люксембурга не сможет помочь нападающий "Сент-Пола" Данель Синан. Как и Кварацхелия, игрок пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. В связи с травмами также не выйдет на поле нападающий азербайджанского "Сабаха" Винсент Тилль и нападающий австрийского "Санкт-Пельтена" Дирк Карлссон. Тренер команды Люк Хольц не уточнил, сыграют ли против Грузии центральный защитник "Австрии" Марвин Мартинс и центральный полузащитник "Черкаса" Оливье Тилль. Главным судьей матча станет 40-летний Хосе Мария Санчес. Испанский арбитр является арбитром ФИФА и принадлежит к элитной категории арбитров УЕФА. Помогать ему будут Рауль Баэро и Иниго Прието. Четвертым судьей станет Хесус Хиль Мансано, а видеосудьями – Хуан Мартинес Мунуэра и Алехандро Эрнандес. Традиционное шествие болельщиков С 18:00 болельщики сборной соберутся на проспекте Агмашенебели (№127), откуда шествием пройдутся до "Динамо Арены". Единственное требование – все участники шествия должны быть в белых или красных футболках. Большой экран на площади Первой Республики С 19:00 в Тбилиси на площади Республики будет работать фан-зона, организованная мэрией Тбилиси и Федерацией футбола Грузии. Для болельщиков на площади установят большой экран. Состав сборной ГрузииВратари: Георгий Мамардашвили ("Валенсия", Испания), Георгий Лория ("Динамо Тбилиси", Грузия), Лука Гугешашвили ("Карабах", Азербайджан). Защита: Соломон Кверквелия ("Аль-Ахдуд", Саудовская Аравия), Гурам Кашия ("Словани", Словакия), Георгий Гвелесиани ("Персеполис", Иран), Лаша Двали ("Апоэль", Кипр), Лука Лохошвили ("Кремонезе", Италия), Отар Какабадзе ("Краков", Польша), Владимир Мамучашвили ("Динамо Батуми", Грузия), Леван Шенгелия ("Панетоликос", Греция), Георгий Цитаишвили ("Динамо Батуми", Грузия), Георгий Гочолеишвили ("Шахтер", Украина). Полузащита/атака: Отар Китеишвили ("Штурм", Австрия), Ника Квеквескири ("Лех", Польша), Георгий Чакветадзе ("Уотфорд", Англия), Сандро Алтунашвили ("Вольфсбергер", Австрия), Георгий Кочорашвили ("Леванте", Испания), Джаба Канкава ("Словани", Словакия), Анзор Меквабишвили ("Крайова", Румыния), Георгий Микаутадзе ("Мец", Франция), Буду Зивзивадзе ("Карлсруэ", Германия), Георгий Квилитаиа ("Апоэль", Кипр), Зурико Давиташвили ("Бордо", Франция). В заявку не попал защитник "Торино" Саба Сазонов. Во втором полуфинале Греция примет Казахстан. В случае успеха Грузия встретится с победителем этой пары в Тбилиси 26 марта и поборется за путевку на финальную стадию Евро 2024 в Германии.Выступления Топурия и Нуцы Бузаладзе Двери стадиона "Динамо Арена" откроются в 19:00. В 20:45 первый грузин, выигравший UFC, Илья Топурия продемонстрирует болельщикам чемпионский пояс. В перерыве перед зрителями выступит певица Нуца Бузаладзе с песней Fire Fighter, с которой она отправится на международный песенный конкурс "Евровидение". Матч начнется в 21:00.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, люксембург, хвича кварацхелия, джаба канкава, нуца бузаладзе, динамо арена, фифа, испания