https://sputnik-georgia.ru/20240321/povtorno-obyavlen-tender-na-stroitelstvo-novoy-dorogi-k-granitse-gruzii-s-rossiey-286972265.html

Повторно объявлен тендер на строительство новой дороги к границе Грузии с Россией

Повторно объявлен тендер на строительство новой дороги к границе Грузии с Россией

Sputnik Грузия

Благодаря новому участку дороги, ведущей к границе с РФ, пропускная способность увеличится, а время в пути уменьшится 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T09:00+0400

2024-03-21T09:00+0400

2024-03-21T19:57+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Тендер на строительство еще одного участка обновленной дороги в направлении грузино-российской границы (ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс") объявлен в Грузии повторно, сообщает медиаплатформа BMG. Новая дорога станет продолжением объездной дороги Арша-Степанцминда и будет одним из узловых участков новой магистрали. Благодаря этой дороге доезжать до поселка Коби можно будет не заезжая в Степанцминда. Согласно условиям тендера, компания-победитель должна построить новую дорогу Степанцминда-Гвелети, которая станет первым участком обновленной дороги в направлении к границе Грузии с Россией. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно проектной документации, дорога протяженностью 4,5 километра от Степанцминда в направлении "Верхний Ларс" заменит старый и сложный участок дороги. Стоимость тендера – 225 миллионов лари. Высокая стоимость дороги обусловлена тем, что 59% ее длины будет проходить по эстакадам, а 29% – по тоннелям, таким образом, тоннели и эстакады составляют 88% от длины проекта. По проекту компания-строитель должна построить две эстакады 2,018 тысячи метров и 636 метров и проложить два тоннеля длиной 460 метров и 846 метров. Благодаря новому участку дороги пропускная способность увеличится, а время в пути уменьшится. Также новая дорога будет более устойчива к климатическим условиям, а сильный снегопад не помешает передвижению. Тендер на строительство новой дороги Мининфраструктуры объявило во второй раз. Первоначально тендер был объявлен в июне 2023 года, и в нем приняли участие пять китайских госкомпаний, но в итоге решением, принятым в феврале 2024 года, Департамент автомобильных дорог дисквалифицировал все участвующие компании. Квешети-Коби В данный момент уже ведется строительство другого участка этой дороги Квешети-Коби стоимостью 1,2 миллиарда лари. На этом участке планируется построить 9-километровый тоннель, при этом 8,5 километра тоннеля уже пробиты. Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс". Самый длинный тоннель к границе Грузии с Россией – осталось проложить всего 500 метров>>Кроме того, время в пути в направлении Тбилиси-Гудаури составит полтора часа вместо двух. Движение в направлении Тбилиси-Степанцминда займет 1 час 45 минут вместо двух с половиной часов. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, степанцминда, департамент автомобильных дорог, тбилиси, россия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, грузино-российские отношения