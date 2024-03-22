Перевал Рикоти безопасен для автомобилей – министр о главной автомагистрали Грузии
11:11 22.03.2024 (обновлено: 11:34 22.03.2024)
© photo: Sputnik / StringerНовая дорога через Рикоти
© photo: Sputnik / Stringer
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Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Передвижение автомобилей на перевале Рикоти, который связывает Западную и Восточную Грузию, безопасно, вопреки распространенной ложной информации, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе в эфире Palitranews.
Рикотский перевал является самым сложным участком международной трассы Восток-Запад. Он был закрыт с 30 марта 2023 года в связи с возникшей угрозой схода оползня. Полностью движение на участке восстановили лишь в январе 2024 года, до этого действовал спецрежим. Часть оппозиции в этот период обвинила власти в том, что строительство ведется с нарушениями и Рикоти может обернуться следующей большой катастрофой после трагедии на высокогорном курорте Шови, где в результате схода оползня в августе 2023 года погибло более 30 человек.
"Передвижение на Рикоти безопасно. Давно никто не упоминал Рикоти, в основном это была кампания нападок в прошлом году, примерно в течение семи месяцев, до того как мы открыли 27-километровый участок", – сказал Карселадзе.
Было сказано порядка 30 ложных заявлений насчет Рикоти, но самое страшное было то, что эта ложь была направлена на искусственное напряжение и запугивание населения, а затем выяснилось, что ничего и не было, отметил министр.
В прошлом году на 149-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в 200 метрах от дороги после таяния снега были зафиксированы трещины на склоне и были запланированы исследования. Уже 29 марта трещины начали расширяться, по склону начал двигаться оползень. Эксперты посчитали ситуацию опасной, и уже в 23:45 было принято решение из-за увеличившейся угрозы закрыть дорогу с 30 марта.
Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики.
"Что касается 149-го километра, то скажу, что там не сходил оползень. Был обнаружен потенциальный очаг оползня, который, по оценке специалистов, был расценен как обстоятельство повышенной опасности, исходя из этого мы приняли решение закрыть Рикоти и, соответственно, перенаправить движение транспорта, установить специальный режим", – сказал Карселадзе.
Спецрежим в октябре отменили для легковушек, а в январе 2024 года – и для большегрузов.
Рикотский перевал
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви (11,6 км), Хеви-Убиса (12,2 км), Убиса-Шорапани (13 км) и Шорапани-Аргвета (14,7 км).
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaНовый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти
Новый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Строительство участка Шорапани-Аргвета через Рикотский перевал находится в завершающей стадии – все десять тоннелей, предусмотренных проектом, прорезаны и облицованы, построено 15 мостов из 17.
С мая население будет пользоваться объездной дорогой Зестафони на участке Шорапани-Аргвета.
Как ранее пояснил министр, с мая автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать объездную дорогу Зестафони, новую четырехполосную дорогу, которая на узле Аргвета соединится со скоростной автомагистралью Восток-Запад.
Проект века
Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями.
К этому времени на Рикотском перевале 50 тоннелей из 51 уже пробиты и продолжаются работы по прорезке 51-го тоннеля. Из них 38 тоннелей уже используются автомобильным транспортом. Также из 97 мостов, предусмотренных проектом, уже построено 89. Автомобили пользуются уже 65 из них.
Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом.
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of GeorgiaНовый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти
Новый участок скоростной трассы, соединяющей Восточную и Западную Грузии через перевал Рикоти
© photo: Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения.
Строительство участков на Рикотском перевале обходится до 2,6 млрд лари. Строительные работы завершатся в 2024 году.
После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми.
Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.