https://sputnik-georgia.ru/20240322/pereval-rikoti-bezopasen-dlya-avtomobiley--ministr-o-glavnoy-avtomagistrali-gruzii-286971712.html

Перевал Рикоти безопасен для автомобилей – министр о главной автомагистрали Грузии

Перевал Рикоти безопасен для автомобилей – министр о главной автомагистрали Грузии

Sputnik Грузия

Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T11:11+0400

2024-03-22T11:11+0400

2024-03-22T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Передвижение автомобилей на перевале Рикоти, который связывает Западную и Восточную Грузию, безопасно, вопреки распространенной ложной информации, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе в эфире Palitranews. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Рикотский перевал является самым сложным участком международной трассы Восток-Запад. Он был закрыт с 30 марта 2023 года в связи с возникшей угрозой схода оползня. Полностью движение на участке восстановили лишь в январе 2024 года, до этого действовал спецрежим. Часть оппозиции в этот период обвинила власти в том, что строительство ведется с нарушениями и Рикоти может обернуться следующей большой катастрофой после трагедии на высокогорном курорте Шови, где в результате схода оползня в августе 2023 года погибло более 30 человек. Было сказано порядка 30 ложных заявлений насчет Рикоти, но самое страшное было то, что эта ложь была направлена на искусственное напряжение и запугивание населения, а затем выяснилось, что ничего и не было, отметил министр. Как идет строительство дороги через перевал между Восточной и Западной Грузией>>В прошлом году на 149-м километре трассы Тбилиси-Сенаки-Леселидзе в 200 метрах от дороги после таяния снега были зафиксированы трещины на склоне и были запланированы исследования. Уже 29 марта трещины начали расширяться, по склону начал двигаться оползень. Эксперты посчитали ситуацию опасной, и уже в 23:45 было принято решение из-за увеличившейся угрозы закрыть дорогу с 30 марта. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики.Спецрежим в октябре отменили для легковушек, а в январе 2024 года – и для большегрузов. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Строительство на Рикотском перевале разделено на четыре участка: Чумателети-Хеви (11,6 км), Хеви-Убиса (12,2 км), Убиса-Шорапани (13 км) и Шорапани-Аргвета (14,7 км). Строительство участка Шорапани-Аргвета через Рикотский перевал находится в завершающей стадии – все десять тоннелей, предусмотренных проектом, прорезаны и облицованы, построено 15 мостов из 17. С мая население будет пользоваться объездной дорогой Зестафони на участке Шорапани-Аргвета. Как ранее пояснил министр, с мая автомобилям больше не придется въезжать в город Зестафони, и они будут использовать объездную дорогу Зестафони, новую четырехполосную дорогу, которая на узле Аргвета соединится со скоростной автомагистралью Восток-Запад. Проект века Строительство участка перевала Рикоти – это проект века, который реализуется на сложнейшем географическом маршруте со сложнейшими инженерными сооружениями. К этому времени на Рикотском перевале 50 тоннелей из 51 уже пробиты и продолжаются работы по прорезке 51-го тоннеля. Из них 38 тоннелей уже используются автомобильным транспортом. Также из 97 мостов, предусмотренных проектом, уже построено 89. Автомобили пользуются уже 65 из них. Участок Рикоти станет переломным проектом в строительстве скоростной автомагистрали, так как в результате его реализации уже построенные участки скоростной автомагистрали в Восточной и Западной Грузии будут соединены друг с другом. Скорость движения на участке Рикоти, которая сейчас составляет 60 км/ч, будет увеличена на некоторых участках почти вдвое, а новая дорога будет соответствовать всем современным стандартам безопасности дорожного движения. Строительство участков на Рикотском перевале обходится до 2,6 млрд лари. Строительные работы завершатся в 2024 году. После завершения строительства всех участков дороги на трассе Восток-Запад от Красного моста (граница с Азербайджаном) до Сарпи (граница с Турцией) можно будет доехать за 4-4,5 часа вместо восьми. Трасса Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, западная грузия, рикотский перевал, ираклий карселадзе, экономика