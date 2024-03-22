https://sputnik-georgia.ru/20240322/staraya-mashina-s-novymi-nomerami---gruzinskaya-mechta-o-partii-eks-soratnikov-saakashvili-286979153.html

Старая машина с новыми номерами – "Грузинская мечта" о партии экс-соратников Саакашвили

Старая машина с новыми номерами – "Грузинская мечта" о партии экс-соратников Саакашвили

Sputnik Грузия

Представителей нового политического объединения в "Мечте" назвали вредителями 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T13:33+0400

2024-03-22T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Партия "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.), созданная бывшими членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", – это новый автомобиль со старыми номерами, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Ахали" 11 марта основали бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. При власти "Нацдвижения" до 2012 года Гварамия в разное время занимал должности заместителя генпрокурора, министра юстиции, а также министра образования. Объединение, получившее название "Ахали", по словам Вольского, является непосредственным участником преступной деятельности, которую осуществляло "Национальное движение" в стране. "Они не только создатели, но и исполнители. Такова реальность", – отметил Вольский. Депутат рассказал о перспективах "Нацдвижения" и их друзей на выборах в парламент Грузии>>По его словам, они делают заявления для иностранных партнеров и обманывают, что коалиционное правительство будет гарантом стабильности и деполяризации. "Это одна группа вредителей, которые занимают разные ниши и должны быть собраны в нужное время. Общество очень хорошо знает, кто что из себя представляет. У некоторых руки в крови в буквальном смысле", – отметил Вольский. Ранее основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сказал, что новым партиям будет сложно преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах. "Ника Гварамия и Ника Мелия большие мальчики, надеюсь, они рассчитали все риски", – сказал Саакашвили. Выборы 2024 В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ника гварамия, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия