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Старая машина с новыми номерами – "Грузинская мечта" о партии экс-соратников Саакашвили
Старая машина с новыми номерами – "Грузинская мечта" о партии экс-соратников Саакашвили
Sputnik Грузия
Представителей нового политического объединения в "Мечте" назвали вредителями 22.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-22T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Партия "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.), созданная бывшими членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", – это новый автомобиль со старыми номерами, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>"Ахали" 11 марта основали бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. При власти "Нацдвижения" до 2012 года Гварамия в разное время занимал должности заместителя генпрокурора, министра юстиции, а также министра образования. Объединение, получившее название "Ахали", по словам Вольского, является непосредственным участником преступной деятельности, которую осуществляло "Национальное движение" в стране. "Они не только создатели, но и исполнители. Такова реальность", – отметил Вольский. Депутат рассказал о перспективах "Нацдвижения" и их друзей на выборах в парламент Грузии>>По его словам, они делают заявления для иностранных партнеров и обманывают, что коалиционное правительство будет гарантом стабильности и деполяризации. "Это одна группа вредителей, которые занимают разные ниши и должны быть собраны в нужное время. Общество очень хорошо знает, кто что из себя представляет. У некоторых руки в крови в буквальном смысле", – отметил Вольский. Ранее основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сказал, что новым партиям будет сложно преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах. "Ника Гварамия и Ника Мелия большие мальчики, надеюсь, они рассчитали все риски", – сказал Саакашвили. Выборы 2024 В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ника гварамия, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
грузия, политика, новости, тбилиси, михаил саакашвили, ника гварамия, ника мелия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия
Старая машина с новыми номерами – "Грузинская мечта" о партии экс-соратников Саакашвили
13:33 22.03.2024 (обновлено: 13:37 22.03.2024)
Представителей нового политического объединения в "Мечте" назвали вредителями
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Партия "Ахали" (в переводе с грузинского "новый" – ред.), созданная бывшими членами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", – это новый автомобиль со старыми номерами, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский.
"Ахали" 11 марта основали бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. При власти "Нацдвижения" до 2012 года Гварамия в разное время занимал должности заместителя генпрокурора, министра юстиции, а также министра образования.
"Хотите называйте ее "Новой", хотите называйте ее "Старой". Они думают, что, если назовут "Новой", общество будет думать, что она новая. Это старая машина, на которую прицепили новые номера. Эта машина прошлась по жизням многих людей", – заявил Вольский.
Объединение, получившее название "Ахали", по словам Вольского, является непосредственным участником преступной деятельности, которую осуществляло "Национальное движение" в стране.
"Они не только создатели, но и исполнители. Такова реальность", – отметил Вольский.
По его словам, они делают заявления для иностранных партнеров и обманывают, что коалиционное правительство будет гарантом стабильности и деполяризации.
"Это одна группа вредителей, которые занимают разные ниши и должны быть собраны в нужное время. Общество очень хорошо знает, кто что из себя представляет. У некоторых руки в крови в буквальном смысле", – отметил Вольский.
Ранее основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сказал, что новым партиям будет сложно преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах. "Ника Гварамия и Ника Мелия большие мальчики, надеюсь, они рассчитали все риски", – сказал Саакашвили.
В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года.
Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.
По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.
Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.