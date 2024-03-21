https://sputnik-georgia.ru/20240321/deputat-rasskazal-o-perspektivakh-natsdvizheniya-i-ikh-druzey-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-286967333.html

Депутат рассказал о перспективах "Нацдвижения" и их друзей на выборах в парламент Грузии

Депутат рассказал о перспективах "Нацдвижения" и их друзей на выборах в парламент Грузии

Sputnik Грузия

С "Единым национальным движением" ассоциируются в первую очередь партии, которые создали покинувшие "Нацдвижение" политики 21.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-21T15:46+0400

2024-03-21T15:46+0400

2024-03-21T16:15+0400

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ника мелия

единое национальное движение

"сила народа"

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Ассоциированные с бывшей правящей партией "Единое национальное движение" политические организации смогут попасть в парламент только в случае создания объединений, при том максимум двух, сказал депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия.С "Единым национальным движением" ассоциируются в первую очередь партии, которые создали покинувшие "Нацдвижение" политики. Среди них "Дроа", "Гирчи – больше свободы", "Ахали", "Европейская Грузия". Кроме того, представители власти называют частью "коллективного Нацдвижения" партию "Лело для Грузии"."Силу народа" в августе 2022 года основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое положение."Сила народа" планирует набрать более 5% на выборах в парламент Грузии>>Что касается оппозиционеров, по словам Хвичия, он видит вероятность объединения "Лело для Грузии" и "Гирчи – больше свободы", которую основал отколовшийся в конце 2020 года от "Гирчи" Зураб Джапаридзе. И неважно, отметил Хвичия, пойдут эти партии на выборы вместе с "Нацдвижением" или с новой партией "Ахали". Последнюю основали бывший председатель "Нацдвижения" Ника Мелия и основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия. При власти "Нацдвижения" до 2012 года Гварамия в разное время занимал должности заместителя генпрокурора, министра юстиции, а также министра образования.Партия Гахария будет представлена в будущем парламенте Грузии – депутат>>Ранее основатель "Нацдвижения", осужденный экс-президент Михаил Саакашвили сказал, что новым партиям будет сложно преодолеть 5-процентный проходной барьер на парламентских выборах. "Ника Гварамия и Ника Мелия большие мальчики, надеюсь, они рассчитали все риски", – сказал Саакашвили.Выборы 2024В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года.Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.Помилование Саакашвили – тема №1 в Грузии: партия власти говорит о давлении на президента>>По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, яго хвичия, ника гварамия, ника мелия, единое национальное движение, "сила народа", грузинская мечта - демократическая грузия