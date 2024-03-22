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Стрельба и пожар в "Крокус сити холле" – что произошло в Москве
Стрельба и пожар в "Крокус сити холле" – что произошло в Москве
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Стрельба произошла в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы в пятницу вечером, как минимум три человека в... 22.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Стрельба произошла в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы в пятницу вечером, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар". На сцене Crocus City Hall 22 марта должен был состояться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Стрельба и пожар в "Крокус сити холле" – что произошло в Москве
21:50 22.03.2024 (обновлено: 00:12 23.03.2024)
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Стрельба произошла в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы в пятницу вечером, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
"В партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", – сообщил он.
По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар".
"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", – рассказал он.
На сцене Crocus City Hall 22 марта должен был состояться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.