https://sputnik-georgia.ru/20240322/strelba-i-pozhar-v-krokus-siti-kholle---chto-proizoshlo-v-moskve-286987236.html

Стрельба и пожар в "Крокус сити холле" – что произошло в Москве

Стрельба и пожар в "Крокус сити холле" – что произошло в Москве

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Стрельба произошла в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы в пятницу вечером, как минимум три человека в... 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T21:50+0400

2024-03-22T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Стрельба произошла в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы в пятницу вечером, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар". На сцене Crocus City Hall 22 марта должен был состояться концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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