https://sputnik-georgia.ru/20240322/zapret-na-eksport-benzina-iz-rossii-vyzval-ego-podorozhanie-v-gruzii--chego-zhdat-dalshe-286983070.html

Запрет на экспорт бензина из России вызвал его подорожание в Грузии – чего ждать дальше?

Запрет на экспорт бензина из России вызвал его подорожание в Грузии – чего ждать дальше?

Sputnik Грузия

Россия является основным поставщиком бензина и дизельного топлива в Грузию, поэтому, как и ожидалось, после введения в РФ запрета на экспорт бензина его... 22.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-22T16:42+0400

2024-03-22T16:42+0400

2024-03-22T17:05+0400

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Правительство России с 1 марта 2024 года запретило экспорт бензина в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Запрет временный и будет действовать в течение полугода – до 31 августа.Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он не распространяется и на поставки в рамках межправительственных соглашений, включая страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Принятые Москвой решения направлены на поддержание стабильной ситуации на топливном рынке в период повышенного спроса, связанного с весенними полевыми работами, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.Насколько велика зависимость Грузии от российского топлива и стоит ли ждать ли дефицита бензина или его дальнейшего подорожания, выяснял Sputnik Грузия.Дефицита не будетПо информации вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, после решения Москвы цена бензина в розничной сети в Грузии выросла на 20-25 тетри и в течение месяца вырастет еще на 10 тетри.Россия запрещает экспорт бензина – как это отразится на Грузии>>При этом эксперт заверил, что дефицита бензина в Грузии не возникнет, отметив, что последние два года потребление этого вида топлива в стране сократилось в три-четыре раза.Несмотря на высокую долю России в общем объеме грузинского импорта бензина и дизельного топлива, решение Москвы не вызовет дефицита продукции в стране, соглашается председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили.По словам главы СИНГ, рынок топлива в Грузии диверсифицирован, и весомые объемы топлива поставляются из других стран (Азербайджан, Болгария, Румыния) – пусть и не в таких больших объемах, как из РФ.Россия стала главным экспортером бензина и дизельного топлива в Грузию в 2023 году – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также в список важных поставщиков нефтепродуктов входят Румыния – 180,6 тысячи тонн (14,9% от общего импорта), Болгария – 107,2 тысячи тонн (8,9% от импорта), Азербайджан – 84,2 тысячи тонн (7% от общего импорта).Дорогое топливоНика Шенгелия считает, что уже многие годы важной проблемой для Грузии является дорогое топливо. И пусть российский рынок для страны более выгодный, так как топливо конкурирует по цене с европейским и издержки на транспортировку меньше, цены на бензин и дизельное топливо в Грузии превышают их стоимость в соседних странах.Как пояснил эксперт, проблема заключается в том, что, несмотря на выгодную цену покупки топлива в странах-экспортерах, доходит он до грузинского потребителя по уже совсем другим ценам из-за искусственного завышения стоимости грузинскими перевозчиками.В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую.На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,17 лари за литр, регуляр – 2,98-2,99 лари за литр, супер – 3,63-3,69 лари за литр, евро дизель – 3,25-3,44 за литр, дизель – 2,89-3,25 лари за литр.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 марта – 2,7060 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, россия, москва, азербайджан, болгария, ника шенгелия, грузино-российские отношения