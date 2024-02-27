https://sputnik-georgia.ru/20240227/rossiya-zapreschaet-eksport-benzina---kak-eto-otrazitsya-na-gruzii-286610125.html

Россия запрещает экспорт бензина – как это отразится на Грузии

Россия запрещает экспорт бензина – как это отразится на Грузии

Рынок топлива в Грузии диверсифицирован, и, кроме России, большой объем топлива завозится из Европы, заявил председатель союза импортеров 27.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-27T22:36+0400

2024-02-27T22:36+0400

2024-02-27T22:51+0400

экономика

грузия

новости

европа

румыния

болгария

россия

бензин

грузино-российские отношения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281384853_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f12081ad7efa8ab6bb194d07203c5ab8.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Дефицита бензина в Грузии в связи с временным запретом на его экспорт из России не будет, грузинские импортеры смогут сдержать и рост цен, заявил председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вахтанг Иобашвили Sputnik Грузия. Правительство России с 1 марта планирует на полгода запретить экспорт бензина в целях стабилизации цен на внутреннем рынке. Автором предложения о запрете является вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее газета РБК со ссылкой на источники сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина и увеличение продаж дизельного топлива на бирже до 16%. По словам главы СИНГ, рынок топлива в Грузии диверсифицирован, и, кроме России, большой объем топлива завозится из Европы. "Очень много завозилось из России, это ограничение касается бензина типа регуляр-92 (АИ-92). Наш внутренний рынок стабильный, есть и европейский, и российский. У всех крупных компаний есть переходящие запасы", – заявил он. Иобашвили не исключил, что запрет может продлиться на менее длительный срок, чем заявило правительство РФ, на несколько месяцев. Россия планирует ввести запрет на экспорт бензина >>По данным СИНГ, в 2023 году наибольший объем бензина и дизельного топлива импортирован в Грузию из России – 736,1 тыс. тонн, что составляет 60,9% всего импорта. Также 14,9% топлива завезли из Румынии – 180,6 тысячи тонн, Болгарии – 107,2 тысячи тонн (8,9%), Азербайджана – 84,2 тысячи тонн (7%), Туркмении – 29,3 тысячи тонн (2,4%). В меньших количествах бензин и дизельное топливо завозят в Грузию также из Беларуси, Греции, Турции, ОАЭ, Вирджинских островов, Швейцарии и т. д. Шенгелия: от запрета на вывоз топлива из РФ пострадала только Грузия >>В Грузии сегодня оперируют пять крупных компаний, которым принадлежат около 600 бензоколонок по всей стране. Также есть десятки мелких и средних компаний, т. н. небрендированные, у которых в сумме также около 600 бензозаправочных станций. Часть компаний закупают топливо на оптовом рынке нефтепродуктов Грузии, а часть импортируют напрямую. На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум – 2,89-3,14 лари за литр, регуляр – 2,95-2,98 лари за литр, супер – 3,59-3,69 лари за литр, евро дизель – 3,25-3,44 за литр, дизель – 2,89-3,25 лари за литр. Курс лари к доллару – 2,65 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

румыния

болгария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, европа, румыния, болгария, россия, бензин, грузино-российские отношения