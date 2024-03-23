https://sputnik-georgia.ru/20240323/gruzinform-soboleznuet-rossiyskomu-narodu-v-svyazi-s-teraktom-v-moskve-287000598.html

"Грузинформ" соболезнует российскому народу в связи с терактом в Москве

"Грузинформ" соболезнует российскому народу в связи с терактом в Москве

Sputnik Грузия

Лучшее поминовение погибших и утешение их близких – страшное наказание преступников, говорится в письме агентства 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T21:20+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинское информационно-аналитическое агентство "ГРУЗИНФОРМ" выразило соболезнование российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Стрельба и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник". По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Лучшее поминовение погибших и утешение их близких – страшное наказание преступников, отмечено в сообщении агентства.В России 24 марта объявили днем общенационального траура >>>"Трагедия Беслана и теракт на Дубровке, к сожалению, не канули в прошлое как страшный сон – убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, теперь – теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл": все это стало возможным благодаря попустительству преступности и пропаганде войны с Россией любыми методами со стороны Запада, который сейчас, оказывается, "шокирован" происшедшим! Но разве не благодаря нашим западным непартнёрам стёрта грань между спецоперацией, войной и террором?! Разве война любыми методами, в том числе – против гражданского населения, не поощряется спонсорами и донорами Киевского Государства", – утверждается в письме "ГРУЗИНФОРМ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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