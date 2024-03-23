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"Грузинформ" соболезнует российскому народу в связи с терактом в Москве
"Грузинформ" соболезнует российскому народу в связи с терактом в Москве
Sputnik Грузия
Лучшее поминовение погибших и утешение их близких – страшное наказание преступников, говорится в письме агентства 23.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинское информационно-аналитическое агентство "ГРУЗИНФОРМ" выразило соболезнование российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Стрельба и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник". По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Лучшее поминовение погибших и утешение их близких – страшное наказание преступников, отмечено в сообщении агентства.В России 24 марта объявили днем общенационального траура &gt;&gt;&gt;"Трагедия Беслана и теракт на Дубровке, к сожалению, не канули в прошлое как страшный сон – убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, теперь – теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл": все это стало возможным благодаря попустительству преступности и пропаганде войны с Россией любыми методами со стороны Запада, который сейчас, оказывается, "шокирован" происшедшим! Но разве не благодаря нашим западным непартнёрам стёрта грань между спецоперацией, войной и террором?! Разве война любыми методами, в том числе – против гражданского населения, не поощряется спонсорами и донорами Киевского Государства", – утверждается в письме "ГРУЗИНФОРМ".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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"Грузинформ" соболезнует российскому народу в связи с терактом в Москве

21:20 23.03.2024 (обновлено: 22:06 23.03.2024)
© StringerТраурная свеча
Траурная свеча - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2024
© Stringer
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Лучшее поминовение погибших и утешение их близких – страшное наказание преступников, говорится в письме агентства
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Грузинское информационно-аналитическое агентство "ГРУЗИНФОРМ" выразило соболезнование российскому народу и президенту РФ Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".
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Стрельба и пожар произошли в Crocus City Hall вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник". По последним данным СК РФ, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143.

"Мы, журналисты Грузинского информационно-аналитического агентства "ГРУЗИНФОРМ", выражаем глубокие соболезнования российскому народу и президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью граждан в Подмосковье. Мы сегодня – рядом с семьями, родственниками и друзьями погибших, пусть наша поддержка из Грузии хоть чуть согреет их сердца в этот трагический час", – говорится в письме.

Лучшее поминовение погибших и утешение их близких – страшное наказание преступников, отмечено в сообщении агентства.
В России 24 марта объявили днем общенационального траура >>>
"Трагедия Беслана и теракт на Дубровке, к сожалению, не канули в прошлое как страшный сон – убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, теперь – теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл": все это стало возможным благодаря попустительству преступности и пропаганде войны с Россией любыми методами со стороны Запада, который сейчас, оказывается, "шокирован" происшедшим! Но разве не благодаря нашим западным непартнёрам стёрта грань между спецоперацией, войной и террором?! Разве война любыми методами, в том числе – против гражданского населения, не поощряется спонсорами и донорами Киевского Государства", – утверждается в письме "ГРУЗИНФОРМ".
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