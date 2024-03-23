https://sputnik-georgia.ru/20240323/gruzinskaya-mechta-poluchit-konstitutsionnoe-bolshinstvo-po-itogam-vyborov--premer--286999967.html

"Грузинская мечта" получит конституционное большинство по итогам выборов – премьер

"Грузинская мечта" получит конституционное большинство по итогам выборов – премьер

Sputnik Грузия

По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий 23.03.2024, Sputnik Грузия

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парламентские выборы

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грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получит конституционное большинство в парламенте Грузии, если существующая на сегодняшний день картина в стране сохранится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Внешние силы не смогут устроить революцию в Грузии – Каладзе >>> Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламентские выборы, выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, новости, грузия, политика