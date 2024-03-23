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"Грузинская мечта" получит конституционное большинство по итогам выборов – премьер
"Грузинская мечта" получит конституционное большинство по итогам выборов – премьер
Sputnik Грузия
По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий 23.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-23T20:04+0400
2024-03-23T20:04+0400
2024-03-23T22:03+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получит конституционное большинство в парламенте Грузии, если существующая на сегодняшний день картина в стране сохранится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер. По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом. В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.Внешние силы не смогут устроить революцию в Грузии – Каладзе >>> Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы, выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, новости, грузия, политика
парламентские выборы, выборы, грузинская мечта - демократическая грузия, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, новости, грузия, политика
"Грузинская мечта" получит конституционное большинство по итогам выборов – премьер
20:04 23.03.2024 (обновлено: 22:03 23.03.2024)
По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получит конституционное большинство в парламенте Грузии, если существующая на сегодняшний день картина в стране сохранится, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Они будут полностью пропорциональными, и в парламент попадут партии, преодолевшие барьер в 5%. Число мандатов напрямую будет зависеть от числа голосов и того, сколько партий преодолеют барьер.
"Рейтинг "Нацдвижения" опустился до 15%, раньше был 18%. Другие партии не способны преодолеть барьер. Такова ситуация на сегодня. И я думаю, что примерно в такой ситуации мы дойдем до следующих парламентских выборов. Осталось 7 месяцев. И, конечно, желаемая картина – это то, что мы имеем сегодня. При такой картине мы получаем конституционное большинство", – сказал Кобахидзе.
По предварительным опросам 2023 года, преодолеть барьер есть шансы у двух-пяти партий. При этом лидерство сохраняет за собой правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а "Нацдвижение" находится на втором месте с большим отрывом.
В оппозиционном спектре на данный момент идет перетасовка сил перед выборами, политики ведут активный диалог о создании новых политических сил и коалиций.
Начиная с 2012 года власть находится в руках основанной миллиардером Бидзиной Иванишвили политической силы – сначала это была коалиция "Грузинская мечта", а с 2016 года, когда коалиция развалилась, все выборы выигрывала одна партия – "Грузинская мечта – демократическая Грузия".