https://sputnik-georgia.ru/20240323/osuzhdaem-terakt-i-soboleznuem-rossiyskomu-narodu---vlasti-gruzii-o-terakte-v-podmoskove-286990795.html

"Осуждаем теракт и соболезнуем российскому народу": власти Грузии о событиях в "Крокусе"

"Осуждаем теракт и соболезнуем российскому народу": власти Грузии о событиях в "Крокусе"

Sputnik Грузия

По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, из них трое детей 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T10:19+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков людей. Десятки погибших и раненых – последствия теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье >>>Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, из них трое детей, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.По данным СМИ, в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным Минздрава РФ, госпитализированы 115 человек, пять из них – несовершеннолетние, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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