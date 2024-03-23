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"Осуждаем теракт и соболезнуем российскому народу": власти Грузии о событиях в "Крокусе"
"Осуждаем теракт и соболезнуем российскому народу": власти Грузии о событиях в "Крокусе"
Sputnik Грузия
По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, из них трое детей 23.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков людей. Десятки погибших и раненых – последствия теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье >>>Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, из них трое детей, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.По данным СМИ, в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным Минздрава РФ, госпитализированы 115 человек, пять из них – несовершеннолетние, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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"Осуждаем теракт и соболезнуем российскому народу": власти Грузии о событиях в "Крокусе"
10:19 23.03.2024 (обновлено: 12:28 23.03.2024)
По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, из них трое детей
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков людей.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, из них трое детей, однако в ведомстве отметили, что это число еще может вырасти. Возбуждено уголовное дело о теракте.
"Правительство Грузии осуждает произошедший в Москве ужасающий террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Мы выражаем соболезнования российскому народу. Соболезнуем семьям погибших. Желаем выздоровления пострадавшим", – говорится в заявлении.
По данным СМИ, в зал ворвались через партер как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным Минздрава РФ, госпитализированы 115 человек, пять из них – несовершеннолетние, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии.