https://sputnik-georgia.ru/20240323/sektsiya-interesov-rossii-v-gruzii-otkryla-onlayn-knigu-soboleznovaniy-v-svyazi-s-teraktom--286998393.html

Секция интересов России в Грузии открыла онлайн-книгу соболезнований в связи с терактом

Секция интересов России в Грузии открыла онлайн-книгу соболезнований в связи с терактом

Sputnik Грузия

В связи с терактом у здания Секции в Тбилиси, а также в Батуми у статуи Медеи устроены стихийные мемориалы 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T18:02+0400

2024-03-23T18:02+0400

2024-03-23T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии открыла электронную книгу соболезнований в связи с гибелью людей во время теракта в "Крокус Сити Холле". Электронная книга соболезнований открыта по адресу interests.section@mid.ru. В связи с терактом у здания Секции в Тбилиси, а также в Батуми у статуи Медеи устроены мемориалы, куда жители и гости Грузии несут цветы в память о погибших. Правительство Грузии в официальном заявлении осудило теракт и выразило соболезнование российскому народу и семьям погибших, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления. Соболезнования российскому народу выразил и президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе. "Чудовищное зверство против мирных жителей, против ни в чем не повинных граждан. Этот террористический акт направлен на каждого из нас, на многонациональный народ России. Соболезную родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы вместе, все народы России, сделаем все возможное, чтобы никому не удалось внести трещину в наше единство", – написал Цецхладзе.В России 24 марта объявили днем общенационального траура >>>По последним данным, жертвами теракта стали 115 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) в пятницу вечером, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. СК России возбудил уголовное дело о теракте. Как известно, глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов. По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость. Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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