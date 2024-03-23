https://sputnik-georgia.ru/20240323/sektsiya-interesov-rossii-v-gruzii-soboleznuet-iz-za-terakta-v-moskve-286993000.html

Секция интересов России в Грузии соболезнует из-за теракта в Москве

Секция интересов России в Грузии соболезнует из-за теракта в Москве

Sputnik Грузия

Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 93 23.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-23T12:48+0400

2024-03-23T12:48+0400

2024-03-23T13:51+0400

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секция интересов россии при посольстве швейцарии

секция интересов россии в грузии

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Секция интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии выразила соболезнования в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле" в Москве.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Жертвами теракта стали 93 человека. В больницах находятся более сотни пострадавших. В СК отметили, что число жертв может вырасти. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте.Ранее правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков невинных людей.Как известно, глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.Не менее 60 жертв и свыше сотни раненых: что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"? >>>По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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