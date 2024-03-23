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Секция интересов России в Грузии соболезнует из-за теракта в Москве
Секция интересов России в Грузии соболезнует из-за теракта в Москве
Sputnik Грузия
Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 93 23.03.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Секция интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии выразила соболезнования в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле" в Москве.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Жертвами теракта стали 93 человека. В больницах находятся более сотни пострадавших. В СК отметили, что число жертв может вырасти. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте.Ранее правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков невинных людей.Как известно, глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.Не менее 60 жертв и свыше сотни раненых: что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"? >>>По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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москва, россия, новости, грузия, происшествия, секция интересов россии при посольстве швейцарии, секция интересов россии в грузии
москва, россия, новости, грузия, происшествия, секция интересов россии при посольстве швейцарии, секция интересов россии в грузии
Секция интересов России в Грузии соболезнует из-за теракта в Москве
12:48 23.03.2024 (обновлено: 13:51 23.03.2024)
Число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 93
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Секция интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии выразила соболезнования в связи с трагедией в "Крокус Сити Холле" в Москве.
Стрельба и пожар произошли в "Крокус Сити Холле" (Crocus City Hall) вечером 22 марта, до начала концерта группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Жертвами теракта стали 93 человека. В больницах находятся более сотни пострадавших. В СК отметили, что число жертв может вырасти. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте.
"Секция интересов России в Грузии выражает глубокие соболезнования в связи с терактом, произошедшем в концертном зале "Крокус Сити Холл. Наши слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее правительство Грузии выразило соболезнования российскому народу и осудило теракт в Москве, унесший жизни десятков невинных людей.
Как известно, глава ФСБ России Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщили в Кремле. Сейчас идет работа по выявлению пособников террористов.
По предварительным данным, люди погибли из-за огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы при нападении использовали автоматическое оружие. Для поджога помещений концертного зала они применили легковоспламеняющуюся жидкость.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.