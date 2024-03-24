https://sputnik-georgia.ru/20240324/dlya-vvedeniya-vetting-konrolya-v-gruzii-net-predposylok---sudya-287010525.html
В Грузии нет предпосылок для введения веттинг-конроля – судья
В Грузии нет предпосылок для введения веттинг-конроля – судья
Sputnik Грузия
В системе правосудия Грузии нет коррупции, чтобы была необходимость веттинг-контроля, убежден судья 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T17:17+0400
2024-03-24T17:17+0400
2024-03-24T19:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Участники конференции судей, которая проходила 24 марта в Тбилиси, единогласно поддержали заявление Верховного суда от 11 марта 2024 года о том, что у введения веттинг-контроля в Грузии нет предпосылок, заявил судья, член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили. В заявлении, опубликованном 11 марта, Верховный суд Грузии заявил, что существующих механизмов контроля достаточно и требование о т. н. "веттинге" представляет собой манипуляцию, притворную заботу заинтересованных сторон о системе правосудия. По его словам, есть опрелеленные ангажированные структуры, такие как, например, НПО "Международная прозрачность Грузия", которые утверждают, что в судебной системе Грузии настолько высокая коррупция, что требуется введение веттинг-контроля. Подобной информации со стороны международных организаций нет. "То есть нет подтверждающей информации и неоспоримых данных, что в общих судебных системах Грузии есть коррупция такого масштаба, что необходима такая экстраординарная процедура, как веттинг", – сказал Гвритишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По его словам, Венецианская комиссия, проводя оценку внедрения системы веттинга в Албании, указала, что эта процедура создает наибольшую напряженность в судебной системе и не должна использоваться в другой стране, если коррупция не достигла такого масштаба, как в Албании. Однако ни Европейская комиссия, ни какой-либо другой авторитетный орган, способный объективно проводить исследования, не сделали подобных выводов в отношении Грузии, отметил судья. Для продвижения Грузии на пути вступления в Евросоюз стране необходимо выполнить девять рекомендаций. Среди них дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных, проведение реформы судебной системы. Часть оппозиции и неправительственный сектор выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров. Кроме того, двое судей Верховного суда Екатерина Гаситашвили и Нино Бекаури в начале марта выступили за введение системы веттинг-контроля. Страсти по судебной системе Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима. Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. Откуда деньги? Депутат назвал самый непрозрачный сектор в Грузии>>В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ. Однако оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им. Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, албания, тбилиси, украина, михаил чинчаладзе, валериан церцвадзе, венецианская комиссия, высший совет юстиции
В Грузии нет предпосылок для введения веттинг-конроля – судья
17:17 24.03.2024 (обновлено: 19:08 24.03.2024)
В системе правосудия Грузии нет коррупции, чтобы была необходимость веттинг-контроля, убежден судья
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Участники конференции судей, которая проходила 24 марта в Тбилиси, единогласно поддержали заявление Верховного суда от 11 марта 2024 года о том, что у введения веттинг-контроля в Грузии нет предпосылок, заявил судья, член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили.
В заявлении, опубликованном 11 марта, Верховный суд Грузии заявил, что существующих механизмов контроля достаточно и требование о т. н. "веттинге" представляет собой манипуляцию, притворную заботу заинтересованных сторон о системе правосудия.
"Наша позиция основана на том, что для этой экстраординарной процедуры, какой является т. н. "веттинг", в Грузии нет надлежащих предпосылок. В отличие, например, от Украины, Албании и уже Молдавии, где эта процедура продолжается уже несколько лет, она продолжается уже около девяти лет, и конца, например, в Албании, не видно", – сказал Гвритишвили.
По его словам, есть опрелеленные ангажированные структуры, такие как, например, НПО "Международная прозрачность Грузия", которые утверждают, что в судебной системе Грузии настолько высокая коррупция, что требуется введение веттинг-контроля. Подобной информации со стороны международных организаций нет.
"То есть нет подтверждающей информации и неоспоримых данных, что в общих судебных системах Грузии есть коррупция такого масштаба, что необходима такая экстраординарная процедура, как веттинг", – сказал Гвритишвили.
По его словам, Венецианская комиссия, проводя оценку внедрения системы веттинга в Албании, указала, что эта процедура создает наибольшую напряженность в судебной системе и не должна использоваться в другой стране, если коррупция не достигла такого масштаба, как в Албании.
Однако ни Европейская комиссия, ни какой-либо другой авторитетный орган, способный объективно проводить исследования, не сделали подобных выводов в отношении Грузии, отметил судья.
Для продвижения Грузии на пути вступления в Евросоюз стране необходимо выполнить девять рекомендаций. Среди них дальнейшее обеспечение эффективности, институциональной независимости и беспристрастности Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных, проведение реформы судебной системы.
Часть оппозиции и неправительственный сектор выступают за то, чтобы проверкой данных судей занимались НПО и посольства стран-партнеров. Кроме того, двое судей Верховного суда Екатерина Гаситашвили и Нино Бекаури в начале марта выступили за введение системы веттинг-контроля.
Страсти по судебной системе
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "кланам" назначать угодных им судей.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.
В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ.
Однако оппозиция настаивает на том, что это все фасадные изменения, а надо проводить коренные реформы. Власти не хотят учитывать требования крупнейших оппозиционных партий, утверждая, что их оппоненты хотят не свободной судебной системы, а подконтрольной им.
Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.