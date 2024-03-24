https://sputnik-georgia.ru/20240324/protiv-gruzii-v-espch-za-10-let-vneseno-13-tysyachi-iskov--minyust-286993233.html
Против Грузии в ЕСПЧ за 10 лет внесено 1,3 тысячи исков – Минюст
Против Грузии в ЕСПЧ за 10 лет внесено 1,3 тысячи исков – Минюст
Sputnik Грузия
Меньше всего исков в ЕСПЧ было внесено против Грузии в 2016 году, отмечают в ведомстве 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T09:01+0400
2024-03-24T09:01+0400
2024-03-24T09:01+0400
еспч
европейский суд по правам человека
новости
грузия
министерство юстиции грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/81/234098145_0:11:1501:855_1920x0_80_0_0_4694dd03f8286ac8c0769a03190cb3b7.jpg
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Против Грузии в период с 2013 по 2023 год включительно в Европейский суд по правам человека было внесено 1 288 исков, говорится в информации Минюста Грузии в ответ на запрос депутата. Европейский суд по правам человека – международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.Дело об убийстве 15-летней давности в Грузии – присяжные вынесли обвинительный приговор >>> Согласно данным Минюста, меньше всего исков в ЕСПЧ было внесено против Грузии в 2016 году (74), а больше всего – в 2013 (157). В 2023 году в суд по правам человека было внесено 156 исков. Всего же на декабрь 2023 года в ЕСПЧ в производстве находилось185 исков против Грузии. При этом министерство отмечает, что для представления позиции правительства Грузии ЕСПЧ переслал Грузии за 10 лет 320 исков. Нарушает ли Грузия права человека В период с 2013 года по 2023 год нарушения Конвенции по правам человека были установлены по 88 искам. Из них более половины касались нарушения запрета пыток и права на справедливое судебное разбирательство. За 10 лет также ЕСПЧ не установил нарушения прав человека по 17 делам, по 82 – завершил дело примирением сторон, по 42 – односторонней декларацией. Кроме того, по 77 делам против Грузии иски были признаны недопустимыми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23409/81/234098145_23:0:1356:1000_1920x0_80_0_0_bf515e6f4ad1e2be957cf6f65d4acf1c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
еспч, европейский суд по правам человека, новости, грузия, министерство юстиции грузии
еспч, европейский суд по правам человека, новости, грузия, министерство юстиции грузии
Против Грузии в ЕСПЧ за 10 лет внесено 1,3 тысячи исков – Минюст
Меньше всего исков в ЕСПЧ было внесено против Грузии в 2016 году, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Против Грузии в период с 2013 по 2023 год включительно в Европейский суд по правам человека было внесено 1 288 исков, говорится в информации Минюста Грузии в ответ на запрос депутата.
Европейский суд по правам человека – международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.
Согласно данным Минюста, меньше всего исков в ЕСПЧ было внесено против Грузии в 2016 году (74), а больше всего – в 2013 (157). В 2023 году в суд по правам человека было внесено 156 исков. Всего же на декабрь 2023 года в ЕСПЧ в производстве находилось185 исков против Грузии.
При этом министерство отмечает, что для представления позиции правительства Грузии ЕСПЧ переслал Грузии за 10 лет 320 исков.
Нарушает ли Грузия права человека
В период с 2013 года по 2023 год нарушения Конвенции по правам человека были установлены по 88 искам. Из них более половины касались нарушения запрета пыток и права на справедливое судебное разбирательство.
"Надо отметить, что, исходя из сроков судебного делопроизводства, периода установления фактических обстоятельств, на основании которых было установлено нарушение Конвенции, которые произошли за много лет до опубликования решения, большинство решений касается фактов, произошедших до 2013 года", – отмечает Минюст.
За 10 лет также ЕСПЧ не установил нарушения прав человека по 17 делам, по 82 – завершил дело примирением сторон, по 42 – односторонней декларацией. Кроме того, по 77 делам против Грузии иски были признаны недопустимыми.