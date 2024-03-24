https://sputnik-georgia.ru/20240324/protiv-gruzii-v-espch-za-10-let-vneseno-13-tysyachi-iskov--minyust-286993233.html

Против Грузии в ЕСПЧ за 10 лет внесено 1,3 тысячи исков – Минюст

Против Грузии в ЕСПЧ за 10 лет внесено 1,3 тысячи исков – Минюст

Sputnik Грузия

Меньше всего исков в ЕСПЧ было внесено против Грузии в 2016 году, отмечают в ведомстве 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T09:01+0400

2024-03-24T09:01+0400

2024-03-24T09:01+0400

еспч

европейский суд по правам человека

новости

грузия

министерство юстиции грузии

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Против Грузии в период с 2013 по 2023 год включительно в Европейский суд по правам человека было внесено 1 288 исков, говорится в информации Минюста Грузии в ответ на запрос депутата. Европейский суд по правам человека – международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод.Дело об убийстве 15-летней давности в Грузии – присяжные вынесли обвинительный приговор >>> Согласно данным Минюста, меньше всего исков в ЕСПЧ было внесено против Грузии в 2016 году (74), а больше всего – в 2013 (157). В 2023 году в суд по правам человека было внесено 156 исков. Всего же на декабрь 2023 года в ЕСПЧ в производстве находилось185 исков против Грузии. При этом министерство отмечает, что для представления позиции правительства Грузии ЕСПЧ переслал Грузии за 10 лет 320 исков. Нарушает ли Грузия права человека В период с 2013 года по 2023 год нарушения Конвенции по правам человека были установлены по 88 искам. Из них более половины касались нарушения запрета пыток и права на справедливое судебное разбирательство. За 10 лет также ЕСПЧ не установил нарушения прав человека по 17 делам, по 82 – завершил дело примирением сторон, по 42 – односторонней декларацией. Кроме того, по 77 делам против Грузии иски были признаны недопустимыми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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еспч, европейский суд по правам человека, новости, грузия, министерство юстиции грузии