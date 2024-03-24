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Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями
Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями
Sputnik Грузия
Решение было принято путем тайного голосования 24.03.2024, Sputnik Грузия
2024-03-24T19:31+0400
2024-03-24T19:31+0400
2024-03-24T19:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Членами Высшего совета юстиции Грузии на конференции судей в Тбилиси были избраны Васил Мшвениерадзе и Леван Тевзадзе, а секретарем совета переизбран Николоз Марсагишвили, сообщил член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе.Избрание новых членов Высшего совета юстиции понадобилось после того, как его покинули судья Тбилисского городского суда Бадри Шония и судья Тбилисского апелляционного суда Паата Силагадзе. Решение было принято путем тайного голосования. Для утверждения были необходимы голоса большинства – 2/3 присутствующих на заседании членов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам судьи, ни на одной конференции, которую он посещал, никогда не было такого количества судей. "Сегодняшняя конференция была самой многолюдной, которую я могу вспомнить за всю историю проведения конференций", – сказал Мурусидзе. Страсти по судебной системе Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей. Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима.В Грузии нет предпосылок для введения веттинг-конроля – судья>> Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, васил мшвениерадзе, сша, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, михаил чинчаладзе
грузия, политика, новости, тбилиси, васил мшвениерадзе, сша, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, михаил чинчаладзе
Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями
19:31 24.03.2024 (обновлено: 19:58 24.03.2024)
Решение было принято путем тайного голосования
ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Членами Высшего совета юстиции Грузии на конференции судей в Тбилиси были избраны Васил Мшвениерадзе и Леван Тевзадзе, а секретарем совета переизбран Николоз Марсагишвили, сообщил член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе.
Избрание новых членов Высшего совета юстиции понадобилось после того, как его покинули судья Тбилисского городского суда Бадри Шония и судья Тбилисского апелляционного суда Паата Силагадзе.
"Что касается другого вопроса, избрания членов Высшего совета юстиции и секретаря Верховного совета, то членами Совета были избраны Васил Мшвениерадзе и Леван Тевзадзе, а секретарем – Николоз Марсагишвили. Они были избраны практически абсолютным большинством", – отметил Мурусидзе в беседе с журналистами.
Решение было принято путем тайного голосования. Для утверждения были необходимы голоса большинства – 2/3 присутствующих на заседании членов.
По словам судьи, ни на одной конференции, которую он посещал, никогда не было такого количества судей.
"Сегодняшняя конференция была самой многолюдной, которую я могу вспомнить за всю историю проведения конференций", – сказал Мурусидзе.
Страсти по судебной системе
Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей.
Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима.
Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.
В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ
Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию".
Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.