https://sputnik-georgia.ru/20240324/vysshiy-sovet-yustitsii-gruzii-popolnilsya-novymi-sudyami-287011334.html

Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями

Высший совет юстиции Грузии пополнился новыми судьями

Sputnik Грузия

Решение было принято путем тайного голосования 24.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-24T19:31+0400

2024-03-24T19:31+0400

2024-03-24T19:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мар — Sputnik. Членами Высшего совета юстиции Грузии на конференции судей в Тбилиси были избраны Васил Мшвениерадзе и Леван Тевзадзе, а секретарем совета переизбран Николоз Марсагишвили, сообщил член Высшего совета юстиции Леван Мурусидзе.Избрание новых членов Высшего совета юстиции понадобилось после того, как его покинули судья Тбилисского городского суда Бадри Шония и судья Тбилисского апелляционного суда Паата Силагадзе. Решение было принято путем тайного голосования. Для утверждения были необходимы голоса большинства – 2/3 присутствующих на заседании членов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам судьи, ни на одной конференции, которую он посещал, никогда не было такого количества судей. "Сегодняшняя конференция была самой многолюдной, которую я могу вспомнить за всю историю проведения конференций", – сказал Мурусидзе. Страсти по судебной системе Вопрос назначения судей – одна из самых обсуждаемых тем в Грузии. Оппозиция не раз обвиняла власти в "клановом управлении" судами, заявляя, что закрытость системы назначения судей позволяет "клану" назначать угодных им судей. Власти Грузии настаивают на том, что судебная система в Грузии полностью независима.В Грузии нет предпосылок для введения веттинг-конроля – судья>> Между тем судебная система в Грузии одна из наиболее критикуемых сфер со стороны международных организаций и партнеров страны как раз в основном из-за системы назначения судей и работы Высшего совета юстиции как органа, решающего эти вопросы. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия. В судебной системе за эти годы было проведено четыре реформы, и сейчас готовится пятая волна реформ Судьи, которых оппозиционеры называют членами клана, весной 2022 года оказались под санкциями США. В отношении трех действующих судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и одного бывшего судьи Валериана Церцвадзе были введены визовые ограничения за "вовлеченность в значительную коррупцию". Доказательств своих обвинений США не представили, несмотря на многочисленные призывы властей Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, васил мшвениерадзе, сша, валериан церцвадзе, высший совет юстиции, тбилисский городской суд, михаил чинчаладзе