https://sputnik-georgia.ru/20240325/kakova-rol-gruzii-v-otnosheniyakh-armenii-i-azerbaydzhana-287019629.html

Какова роль Грузии в отношениях Армении и Азербайджана?

Какова роль Грузии в отношениях Армении и Азербайджана?

Sputnik Грузия

В Ереване премьера Грузии ознакомили с видением армянской стороны налаживания отношений с Азербайджаном 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Грузия готова сыграть позитивную роль в налаживании отношений между Арменией и Азербайджаном ради мира и стабильности на Южном Кавказе, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Николом Пашинян в Ереване. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога. По его словам, Грузия твердо поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. "Надеюсь, что процесс мирных договоренностей между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и в конечном итоге увенчается соответствующим соглашением", – подчеркнул Кобахидзе. В Ереване премьера Грузии ознакомили с видением армянской стороны налаживания отношений с Азербайджаном.Мир в регионе и перспективы отношений – главные темы визита премьера Грузии в Баку>>"Ознакомили с процессами и позициями, касающимися нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Еще раз подтвердили, что Армения готова сделать все для мира и стабильности и взять на себя свою долю ответственности в этом направлении. И ждем, что такое же отношение будет с другой стороны", – сказал Пашинян на пресс-конференции. Он отметил, что Армения делает "все возможные шаги для исправления отношений с Азербайджаном".Пашинян также отметил роль Грузии в обеспечении мира и стабильности в регионе."Грузия не только заинтересована в нормализации наших отношений, но и практически пытается способствовать налаживанию отношений между нами и Азербайджаном", – сказал Пашинян.При этом он подчеркнул, что доволен динамично развивающимися отношениями между Арменией и Грузией."И хочу сказать, что мы сделаем все, чтобы не удовлетворяться существующим и открывать новые горизонты в наших отношениях", – заявил премьер Армении. Кобахидзе прибыл с официальным визитом в Армению в понедельник, 25 марта. Главы правительств сначала провели встречу один на один, а после – в расширенном формате.Кобахидзе сопровождают первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма. С июля 2023 года граждане Армении и Грузии могут пересекать границу между странами по ID-картам. С января 2024 года Грузия и Армения стали стратегическими партнерами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, армения, азербайджан, ереван, ираклий кобахидзе, никол пашинян, ираклий гарибашвили