https://sputnik-georgia.ru/20240325/premer-gruzii-sovershit-ofitsialnyy-vizit-v-armeniyu-287014413.html

Премьер Грузии совершит официальный визит в Армению

Премьер Грузии совершит официальный визит в Армению

Sputnik Грузия

Десять дней назад Ираклий Кобахидзе был в Азербайджане 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправится с официальным визитом в Армению в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Официальная церемония встречи состоится в резиденции правительства Армении, где грузинского коллегу примет Никол Пашинян. Кобахидзе и Пашинян проведут встречу один на один, а также в расширенном составе, после чего премьер-министры Грузии и Армении сделают совместные заявления для СМИ. В рамках официального визита Кобахидзе также встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. В состав делегации Грузии, которую возглавляет глава правительства, вошли первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования, науки и молодежи Георгий Амилахвари и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. В середине марта Кобахидзе находился с визитом в Азербайджане. Мир в регионе и перспективы отношений – главные темы визита премьера Грузии в Баку>>Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма. С июля 2023 года граждане Армении и Грузии могут пересекать границу между странами по ID-картам. С января 2024 года Грузия и Армения стали стратегическими партнерами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, армения, азербайджан, ираклий кобахидзе, никол пашинян, анонсы