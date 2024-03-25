https://sputnik-georgia.ru/20240325/volskiy-bolshie-strany-dolzhny-rassmatrivat-gruziyu-kak-ravnogo-partnera-287016350.html

Вольский: большие страны должны рассматривать Грузию как равного партнера

Вольский: большие страны должны рассматривать Грузию как равного партнера

Sputnik Грузия

В правящей партии Грузии хотят видеть конкретных результатов от стратегического партнерства с США 25.03.2024, Sputnik Грузия

2024-03-25T13:16+0400

2024-03-25T13:16+0400

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Большие страны должны рассматривать Грузию как равноправного партнера, так как регион и местоположение страны указывают на ее важность, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Гия Вольский. В партии "Сила народа", которую основали покинувшие правящую партию депутаты, ранее усомнились в том, действительно ли США являются главным стратегическим партнером Грузии, так как между странами до сих пор нет ни режима свободной торговли, ни активных торгово-экономических отношений, ни прямых авиарейсов, ни безвизового режима. По его словам, стабильность в этом регионе должна быть в интересах США, Европы и Китая. "Грузия заинтересована в развитии отношений с Китаем, так же как и многие страны ЕС заинтересованы в развитии отношений с ним, как более половины стран ЕС, Грузия имеет безвизовый режим с Китаем. Это подразумевает главный показатель стратегического партнерства. Таких показателей мы хотим от США", – отметил Вольский. Представители США не раз напоминали о том, что за более 30 лет дипломатических отношений Штаты оказали Грузии помощь в размере более 6 миллиардов долларов. В "Грузинской мечте" же говорят, что большая часть денег шла неправительственному сектору. В последнее время финансирование неправительственного сектора является одной из главных тем обсуждения в Грузии. Власти Грузии настаивают на том, что некоторые НПО, получающие финансирование из Запада, действуют во вред государству. Глава парламента Грузии назвал главную проблему неправительственного сектора>>Грузия в настоящее время единственная страна на Южном Кавказе, которая является стратегическим партнером как США, так и Китая. Грузия и США установили дипломатические отношения в 1992 году. В 2009 году страны подписали хартию о стратегическом партнерстве. Что касается Китая, то в конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегического партнерства. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Уже 26 февраля 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Китай вводит безвизовый режим для граждан Грузии и они смогут находиться в КНР непрерывно в течении 30 дней. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, китай, сша, европа, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа"